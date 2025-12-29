Luisa Fernanda W reveló las tajantes medidas que tomó para no sufrir afectaciones en su salud mental

La influencer resaltó la relevancia de la comunicación abierta para evitar malentendidos y fortalecer los lazos de amistad. / Foto: Instagram @luisafernandaw - Tomadas el 10 de marzo de 2025.

Hablar de creadoras de contenido exitosas en Colombia, es hacer un apartado en la carrera de la paisa Luisa Fernanda W, mujer que acumula 19 millones de seguidores en Instagram, que recientemente dio a conocer las medidas que utiliza para lidiar con las posibles afectaciones que pueda sufrir su afectación mental, provenientes de su ajetreado estilo de vida.

Más allá de su trabajo en las redes sociales, ‘Lu’ también ha extendido su imagen a otras aristas como la de empresaria, con su marca de productos de belleza y su restaurante ‘Rancho MX’ ubicado a las afueras de Bogotá; a todo esto se le suma su trabajo como actriz de doblaje en ‘Zootopia 2′, y sus labores como madre, con sus hijos Máximo y Domenic.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Estos trabajos le han llevado a Luisa a tener miles de ‘detractores’ quienes llenan sus publicaciones en redes de malos comentarios, que no solo van dirigidos a ella, también a su familia. Estas y otras delicadas situaciones han llevado a que la creadora de contenido a tomar precauciones para no presentar afectaciones en su salud mental, algo que dio a conocer en entrevista con el pódcast ‘El Primer Paso’.

“En primer lugar, yo me encomiendo mucho a Dios; pero también me encanta la terapia, esa ayuda psicológica es muy importante para mí. (...) También es muy importante hablar estas cosas con los amigos, expresar todo; uno no se debe ahogar ni con lo que expresa, ni con lo que siente. Siempre digo lo que siento y no me ahogo en mis mismos pensamientos”, expresó la prometida de Pipe Bueno.

“Me ha pasado con amistades que yo he tenido y siempre tiendo a darle un cobijo a esas personas. (...) Siempre los motivo a pensar en las cosas que los hacen felices, así ellos mismo digan que no tienen nada que los hace feliz; aun cuando sé que sí lo tienen”, añadió.

En este formato, Luisa también habló de lo que haría si se llegase a enterar que el intérprete de ‘Recostada en la cama’ le es infiel: “Si veo que tiene el deseo de estar con otra persona, le diría: hazlo tranquilo, porque yo jamás amarraría a un hombre. Yo todos los días me repito algo: quiero vivir en libertad, y eso también aplica al amor. (...) “Esta repuesta es muy personal, no me funen. Claro que me dolería, soy humana. Pero hoy en día, yo, Luisa, no terminaría una relación solo por eso, a menos que exista una infidelidad distinta, de otro nivel”, afirmó.