Streamer peruana captó en directo el momento exacto del fuerte temblor que estremeció su país

Un momento de tensión y angustia quedó registrado en tiempo real luego de que un fuerte sismo sorprendiera a la streamer peruana conocida como Payasitazing mientras realizaba una transmisión en vivo. El movimiento telúrico, de magnitud 6,2, sacudió el norte del Perú y fue confirmado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

En el video, que no tardó en viralizarse en distintas plataformas digitales, se observa cómo la creadora de contenido interrumpe abruptamente su emisión al percibir la intensidad del temblor. Visiblemente asustada, la streamer abandona el lugar mientras grita, al tiempo que su vivienda se sacude con fuerza ante la mirada de cientos de espectadores conectados en ese momento.

Las imágenes generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su preocupación por el estado de la influencer y le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad tras el episodio vivido. El clip se convirtió rápidamente en tendencia, evidenciando el impacto emocional que generan este tipo de fenómenos cuando ocurren en tiempo real.

De acuerdo con los reportes oficiales, el sismo tuvo una profundidad de 52 kilómetros y su epicentro se ubicó a 77 kilómetros al oeste de Chimbote. Además, el Centro Sismológico Nacional informó que durante la última semana se han registrado siete movimientos telúricos en el país, tres de ellos con epicentro en Lima, situación que ha incrementado la inquietud entre la ciudadanía.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a mantener la calma y a reforzar las medidas de prevención frente a la constante actividad sísmica que caracteriza al territorio peruano. Entre las recomendaciones destacan la identificación de zonas seguras dentro de las viviendas y la preparación de una mochila de emergencia, con el fin de estar preparados ante eventuales emergencias.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras dentro del lugar donde se encuentre y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer o estructuras inestables. En caso de estar en interiores, se sugiere proteger la cabeza y el cuello, y no evacuar hasta que el sismo haya terminado. Además, es fundamental contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, documentos importantes y un botiquín básico, especialmente en países con alta actividad sísmica como el Perú y por ende parte de su frontera con Colombia.