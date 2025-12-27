Bogotá se prepara para cerrar el año al ritmo de la electrónica francesa en el Planetario: conozca los detalles

Bogotá reafirma su vocación cultural con una propuesta que combina música, tecnología y experiencia sensorial. El Planetario de Bogotá, bajo la programación del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), presentará en diciembre de 2025 una nueva edición de su show inmersivo sonoro, esta vez dedicado al French Touch, el movimiento que marcó un antes y un después en la música electrónica mundial.

Las funciones se realizarán los días 27 y 29 de diciembre, con boletería disponible para el público. La experiencia rinde homenaje al auge del french house, una corriente que durante las décadas de los noventa y los dos mil redefinió la electrónica con bases funk, sonidos filtrados y una estética elegante y experimental que conquistó las pistas de baile del mundo.

Desde la cúpula 360° del Planetario, los asistentes vivirán un recorrido audiovisual que integra música, diseño visual y proyecciones envolventes. La curaduría incluye artistas y temas icónicos del género, con nombres emblemáticos como Daft Punk, Cassius y Justice, en un formato que transforma el espacio en una auténtica fiesta sensorial.

El show busca conectar la nostalgia de una era dorada de la electrónica con nuevas formas de disfrutar la música, aprovechando las posibilidades tecnológicas del Planetario para crear una experiencia inmersiva que va más allá del concierto tradicional.

Las funciones están programadas para el 27 de diciembre a las 5:30 p. m. y el 29 de diciembre a las 4:00 p. m.. Desde la organización se advierte que el espectáculo incluye visuales de ritmo acelerado, imágenes en constante movimiento y sonidos de alto impacto, por lo que podría generar incomodidad en personas con sensibilidad visual o auditiva.

Esta propuesta hace parte de la agenda cultural de fin de año de la capital, que incluye actividades para públicos de todas las edades y consolida a Bogotá como un escenario diverso para el arte, la música y la cultura.