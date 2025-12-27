Actriz de El Rey León muere a los 26 años, la policía investigan un posible caso de violencia doméstica

La comunidad artística de Broadway y el entretenimiento estadounidense lamenta la muerte de Imani Dia Smith, actriz de 26 años que integró el elenco del musical El Rey León. El fallecimiento de la joven ha causado conmoción, mientras las autoridades avanzan en una investigación que apunta a un caso de presunta violencia doméstica.

Según información oficial, los hechos ocurrieron en la mañana del domingo 21 de diciembre, cuando la policía recibió una llamada de emergencia alertando sobre una situación violenta en una vivienda ubicada en Edison, Nueva Jersey. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la actriz gravemente herida, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en New Brunswick, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En el desarrollo del caso, fue capturado Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, quien mantenía una relación sentimental con Smith. La Fiscalía del condado de Middlesex informó que el hombre fue imputado por asesinato en primer grado y enfrenta otros cargos relacionados con la posesión ilegal de armas y la puesta en riesgo de un menor.

Las autoridades indicaron que el hijo de la actriz, un niño de tres años, se encontraba en la vivienda al momento del ataque, un factor que agrava la situación judicial del acusado. Los investigadores señalaron que no se trató de un hecho fortuito, sino de un episodio ocurrido en el marco de una relación previa. El proceso judicial continúa en curso.

Más allá de su carrera artística, Imani Dia Smith era madre y una figura muy cercana a su entorno familiar. Colegas y miembros de la comunidad teatral la recuerdan como una joven talentosa, comprometida y carismática. Su muerte ha generado numerosas expresiones de duelo y solidaridad por parte de artistas, seguidores y compañeros de escena.