“Quédese callada”: Jessica Cediel enfrentó a Tuti Vargas tras las críticas sobre las fotos con su padre fallecido

Jessica Cediel es una figura ampliamente conocida en la industria del entretenimiento, pues desde hace varios años se ha destacado como presentadora y actriz tanto en Colombia como en otros países del mundo, alcanzando así un reconocimiento. Sin embargo, antes de Navidad, la bogotana tuvo que enfrentar quizás uno de los dolores más fuertes de su vida, luego de que se confirmara el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel.

En varias ocasiones la presentadora demostró el amor que siente por su padre, a pesar de las situaciones de salud que se encontraba enfrentando, pues junto a sus hermanas y su mamá decidieron internarlo en el que habría sido un instituto.

Sin embargo, la polémica inició luego de que Cediel compartiera fotos en medio del sepelio de su padre, las cuales fueron blanco de fuertes críticas, pues aseguraron que estaba haciendo de su fallecimiento un “show”, ya que se trata de un momento íntimo y doloroso en el que no se tendría tiempo para pensar en eso.

En medio de la serie de comentarios negativos, quien se destacó fue Tuti Vargas, una conocida creadora de contenido que no se quedó y dio su opinión frente a este tema, asegurando: “Me pueden estar funando por eso que voy a decir, pero como hiju$pu&as es posible que uno suba una foto en un velorio y más del velorio del papá de uno, respeto el dolor que puede estar sintiendo esa familia en este momento porque eso nos duele profundamente en el alma, pero como carajos hay tiempos, disposición y energía para subir una foto.

A mí nunca se me pasaría por la mente en mi vida estar pasando por un dolor tan hijuemadremente fuerte y subir fotos, hasta donde estamos llegando con nuestra privacidad, con algo tan íntimo y profundo como es el dolor de un familiar que nosotros amamos (...) Como hijuemadres uno coge el celular y toma fotos de ese momento, siento que esos momentos son demasiado dolorosos, demasiado profundos (...) Sé que todos somos diferentes y gestionamos nuestras emociones", fueron las declaraciones expuestas por parte de Jessica Cediel.

Jessica Cediel respondió a las críticas de Tuti Vargas tras muerte de su padre

Aunque en medio de la polémica, Jessica optó por guardar silencio, hace pocos días, regresó a sus redes sociales, donde envió un contundente mensaje en el que se lee: “Señora, deje de ser atrevida. Con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta. Cada quien vive en el duelo a su manera, nadie tiene la última palabra al respecto y si lo hicimos público y usted no tiene nada bueno que decir, quédese callada.

Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo con el dolor de mi familia. Vaya y busque tráfico y contenido en otro lado insensible. Qué falta de empatía, por eso la sociedad está como está. Por no ponerse en los zapatos del dolor ajeno", fueron las declaraciones expuestas por parte de Jessica Cediel.