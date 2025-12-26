La “hora exacta del placer”: la ciencia señala cuándo es el mejor momento para tener sexo

La sexualidad no depende solo del deseo emocional o del contexto: según un reciente artículo, el cuerpo tiene su propio “reloj del placer”. Un estudio citado por la British Medical Journal (BMJ) sugiere que el horario óptimo para disfrutar relaciones íntimas es muy temprano en la mañana.

A esa hora, los niveles hormonales —especialmente de testosterona— alcanzan su pico, lo que incrementa el apetito sexual en hombres y mujeres.

El despertar del deseo: ¿por qué 5:48 a.m.?

Alrededor de las 5:48 de la mañana, justo cuando el sol comienza a asomar, el organismo estaría biológicamente más predispuesto al sexo. Los ritmos circadianos, combinados con un buen descanso, configuran un entorno ideal: el cuerpo está más activo, el ánimo equilibrado y las hormonas listas para actuar.

En los hombres, los niveles de testosterona a esa hora podrían ser entre un 25 % y un 50 % superiores a los de otras franjas del día; en las mujeres también se percibe un aumento, aunque más moderado, lo que incrementa el deseo sexual general. Gizmodo en Español

Además, investigaciones como las del Journal of the American Medical Association (JAMA) advierten que la falta de sueño puede reducir los niveles de testosterona —entre un 10 % y 15 %—, afectando negativamente el deseo. Dormir bien, entonces, se vuelve clave para sincronizar cuerpo y deseo.

¿Y qué dice la rutina social?

El “reloj interno” no es lo único: el contexto también cuenta. Una encuesta realizada por la marca de lencería Pour Moi —que incluyó a más de 2.000 adultos en Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Canadá— reveló que el sábado es el día preferido para tener sexo, elegido por un 43 % de los participantes. El viernes (22 %) y el domingo (10 %) siguen en relevancia.

Según los autores del artículo, la combinación entre un cuerpo biológicamente predispuesto y un contexto de descanso y libertad emocional como un fin de semana crea el escenario ideal para una experiencia sexual satisfactoria.

Biología, rutina y placer: el equilibrio perfecto

Este “mapa del deseo” —que une hormonas, sueño, ritmo circadiano y contexto social— no pretende reducir el sexo a una fórmula. Más bien, ayuda a entender por qué a veces “el momento” hace la diferencia. Saber cuándo es más probable que el cuerpo esté receptivo puede servir como una guía —no una regla rígida— para quienes buscan disfrutar más conscientemente sus relaciones íntimas.