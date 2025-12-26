Imani Dia Smith, actriz de El Rey León, fallece a los 26 años en un caso de violencia doméstica

La comunidad teatral de Broadway se encuentra de luto tras la muerte de Imani Dia Smith, actriz de 26 años que formó parte del elenco del musical El Rey León. La joven falleció el pasado domingo luego de ser atacada con un arma blanca en su vivienda ubicada en Edison, Nueva Jersey, de acuerdo con reportes de la prensa estadounidense.

Puede leer: Ryan Castro realizó concierto gratuito el 25 de diciembre en Medellín con artistas en influencers invitados

Según la información oficial, una llamada a los servicios de emergencia alrededor de las 09:00 horas alertó sobre la agresión. Smith fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en Nuevo Brunswick, donde finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Muere asesinada a los 26 años la actriz Imani Dia Smith (El Rey León) (Foto: )

Detención y cargos

Agentes de policía detuvieron a Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, pareja sentimental de la actriz, quien fue acusado de asesinato en primer grado, según informaron la fiscal del condado de Middlesex, Yolanda Ciccone, y el jefe del Departamento de Policía local, Thomas Bryan.

Las autoridades indicaron que también se presentaron cargos adicionales en su contra por poner en peligro la integridad física del hijo pequeño de la actriz, quien presuntamente se encontraba en el lugar al momento del ataque. El caso continúa bajo investigación.

Una pérdida que conmociona a su familia y a Broadway

Tras confirmarse la noticia, Kira Helper, tía de Imani, abrió una página en GoFundMe para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos funerarios y apoyar a la familia en este difícil momento.

“Deja atrás a un niño de tres años, a sus padres, Monique y Rawni, a sus dos hermanos menores, amigos y a una comunidad que la quería profundamente”, escribió Helper. “Tenía toda la vida por delante y era una persona vivaz, cariñosa y de un talento increíble. Una auténtica artista llena de alegría, creatividad y luz”.

Lea también: Postales navideñas de algunos famosos colombianos: así celebraron la especial festividad

En su mensaje, la familiar subrayó la necesidad de brindar apoyo psicológico al hijo de la actriz, así como el reto económico y emocional que ahora enfrentan los padres de Smith, quienes asumirán la crianza de su nieto. Hasta el momento, la recaudación ha superado los 60 mil dólares.

¿Quién era Imani Dia?

Imani Dia Smith fue parte de la comunidad de Broadway desde temprana edad, destacando por su participación como Young Nala en El Rey León. Su muerte ha generado una ola de mensajes de condolencias y llamados a la reflexión sobre la violencia doméstica, especialmente dentro del ámbito artístico.