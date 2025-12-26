Ella es la hija venezolana de Diomedes Díaz, ¿también heredó el canto?

Se cumplen 12 años del fallecimiento de Diomedes Díaz, el cantautor que marcó para siempre la historia del vallenato y que sigue vivo en la memoria colectiva del país. En Valledupar, cuna del folclor vallenato, el recuerdo de‘El Cacique de La Junta’ se mantiene intacto a través de eventos, homenajes y actos simbólicos que resaltan su legado musical y humano.

Esta fecha cada año también es recordada por los familiares del Cacique, desde su exesposas, hasta su larga lista de hijos, entre ellos se encuentra Sielva María Díaz, la única hija venezolana reconocida por el artista. Nacida y criada en Maracaibo, Venezuela en 1992, Sierva carga con orgullo ser hija del recordado cantante.

La historia se remonta 1990, en Paraguachón, en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde Silvia Salcedo, seguidora del vallenato y por ende del Cacique, asistió a un concierto de Diomedes sin imaginar que aquella noche cambiaría su vida. Según recuerda su hija, la mujer solía ser invitada a la tarima por el acordeonero Juancho Rois.

Diomedes al verla, quedó encantado y al día siguiente, varias camionetas llegaron a la casa de Silvia en Maracaibo, para así invitarla a una parranda en una finca y allí comenzó una relación que se mantuvo en medio de viajes, conciertos y largas distancias. “Mi mamá no podía tener hijos y no quería ilusionarse. Mi papá sí quería un hijo con ella. Hubo tratamientos médicos, exámenes, un proceso largo. Yo fui muy buscada”, afirmó Sielva María, para el Heraldo.

La mujer también reveló que uno de los episodios más difíciles llegó con el proceso de pruebas de ADN. Desde Venezuela, con dificultades económicas y emocionales, Sielva María viajó a Valledupar y así confirmar lo que mucha gente puso en duda “Me dijeron que había salido una prueba negativa y pensé que era la mía. Dudé de todo, hasta de mi mamá”, confiesa.

Actualmente, Sielva mantiene una relación estrecha con sus hermanos y actualmente se desempeña como secretaria de la Fundación Diomedes Díaz, participando en proyectos conmemorativos y en la organización de homenajes. Esta radicada en y es madre de una niña de 7 años, trabaja en marketing digital y se ha consolidado como creadora de contenidos.

A pesar de no ser cantante, cuenta con esto como un sueño, hasta el momento grabó un cover de Ilusiones y ahora se prepara para iniciar clases de técnica vocal. “No quiero aprovecharme del nombre, quiero estar preparada, hacerlo bien y representar mi legado con respeto”, afirma.