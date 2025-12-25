Un gesto que derritió corazones: perrito callejero “compró” un peluche de Navidad y se volvió viral

Un acto de ternura navideña fue captado en video en el centro comercial Las Américas, en Mérida, Yucatán, donde un perrito callejero protagonizó uno de los momentos más entrañables y comentados de la temporada.

El hecho ocurrió cuando el lomito, aparentemente en busca de algo más que comida o refugio, ingresó a una tienda Miniso y comenzó a recorrer tranquilamente los pasillos. Sin pensarlo demasiado, se detuvo frente a los peluches, tomó uno con el hocico y trató de llevárselo, desatando la sorpresa y la emoción de quienes presenciaron la escena.

El momento fue registrado y compartido en redes sociales por la usuaria Fersita Dlg, quien relató cómo las personas que estaban en el lugar decidieron intervenir de la mejor manera posible.

“Nos encontramos a esta cosita que se había agarrado un peluche, nos dio tanta ternura que quisimos apoyar con 20 pesos todos para comprárselo”, escribió junto al video.

La iniciativa no se quedó solo en la intención. Entre varios clientes y testigos reunieron rápidamente el dinero necesario para pagar el peluche, con el objetivo de que el perrito pudiera llevarse su “regalo” sin ser reprendido ni expulsado del establecimiento.

Un final feliz que conmovió a miles

El video muestra al perrito saliendo de la tienda moviendo la cola, con su nuevo tesoro entre los dientes y una expresión que derritió corazones en redes sociales. La escena se viralizó en cuestión de horas, acumulando miles de reproducciones, comentarios y mensajes de admiración.

“Se fue tan feliz el perrito. Todos apoyamos para su regalito de Navidad, no sabíamos de quién era, pero espero que los de la plaza lo adopten”, agregó la internauta.

“Lo que pudo ser un robo se convirtió en una adopción solidaria”, comentaron algunos. Otros señalaron que este tipo de acciones deberían replicarse durante todo el año y no solo en fechas decembrinas.

En medio de las luces, los regalos y el afán de consumo, el pequeño lomito recordó que la Navidad también se trata de empatía, cuidado y amor, incluso —o especialmente— para quienes no tienen hogar.