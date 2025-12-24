Premios India Catalina abren convocatoria en la que el público podrá participar; los streamers también tendrán cabida

Para 1984 se dio la primera entrega de los Premios India Catalina, galardones que reconocen lo mejor de la industria audiovisual cafetera, premiaciones que de a poco se están expandiendo a nuevas latitudes y que recientemente dieron a conocer su convocatoria oficial. Aquí todo lo que debe saber.

Ante la constante evolución de esta industria, la futura edición 42, contará con 71 categorías, las cuales pretenden responder a la demanda naciente por los nuevos formatos de entretenimiento, dentro de ellos el pódcast, la ficción vertical y la producción sostenible; segmentos a premiar que contarán con una renovación metodológica para elegir a los ganadores teniendo como directriz la trasparencia.

Es por ello que se mantendrán las tres etapas que se manejan para la selección: Pre-nominados, Nominados y Ganadores; junto a un sistema de votación en el que los Miembros Acreditados de la Industria tendrán el 90% del peso de los sufragios, sumado al 10% que tendrán los cotos que se hacen de manera digital.

¿Qué habrá de nuevo en la edición 42 de los Premios India Catalina?

Para 2026, la premiación incorpora importantes novedades alineadas con las tendencias actuales de la industria audiovisual, destacando la sostenibilidad, el universo digital y los formatos verticales. Se reconocerán contenidos producidos con compromiso ambiental, en alianza con Green Projections; se fortalecen las categorías de vodcast y streamcast, incluyendo una nueva distinción elegida por el voto del público; y se suman premios a series y cortos verticales, pensados para el consumo en dispositivos móviles.

Además, se amplía la presencia del cine y el documental en plataformas y televisión, y se impulsa la expansión iberoamericana al abrir las series de ficción web a toda la región.

¿Cuándo serán los Premios India Catalina 2026?

Del 14 al 19 de abril, la capital de Bolívar recibirá el Festival Internacional de Cine, evento en el que tradicionalmente se entregan los India Catalina; premios en los que hay cabida para todos, dentro de ellos la participación de cinco representantes del público, dos que llegarán hasta allí por medio de un concurso web y otros tres provenientes de la creación de contenido digital.

Tenga en cuenta que la convocatoria se abrirá el próximo 13 de febrero y que podrá postularse por medio de la página: >>> https://convocatorias.premiosindiacatalina.com <<<.