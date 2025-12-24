Lily Díaz dedicó emotivo mensaje a Diomedes Díaz, tras aniversario de su muerte

Lily Díaz, reconocida por ser una de los 28 hijos reconocidos del famoso ‘El Cacique de la Junta’ Diomedes Díaz, ha captado la atención pública debido a su activa presencia en Instagram, donde acumula un millón de seguidores. Betsy Liliana, como es conocida, se ha destacado por su sencillez, belleza y por mantener viva la memoria de su padre a través de sus publicaciones en redes sociales.

El pasado 22 de diciembre, se cumplió 12 años desde la partida de una de las leyendas del vallenato y en la capital del género, el recuerdo del artista permanece intacto y por supuesto de parte de su familia también. En el aniversario de su fallecimiento, Lily Díaz posteó unas fotos junto a la tumba del artista con algunas palabras:

“Hoy se cumplen 12 años desde que partiste, pero sigues viviendo en cada latido de mi corazón.Tu amor, tu fuerza y tu legado son mi guía diaria.Te amo más allá del tiempo, papá. Siempre conmigo, siempre presente”, indicó.

Aunque Diomedes Díaz ya no está físicamente, su música continúa acompañando a varias generaciones que encuentran en sus letras identidad, nostalgia, alegría y sentimiento. Para muchos, escuchar una canción del Cacique es volver al hogar, a una parranda, a un amor o a un recuerdo imborrable.

De hecho, el diario El Pilón visitó recientemente su tumba en el Cementerio Jardines del Eccehomo, la cual fue intervenida y restaurada hace pocos días. El lugar presenta ahora un diseño renovado que rinde homenaje a su legado musical y a la profunda huella que dejó en el folclor colombiano. Flores, mensajes y objetos simbólicos acompañan el espacio, convertido en punto de peregrinación para seguidores que aún le cantan, le agradecen y lo recuerdan.

¿Cómo se conoció Diomedes con Betsy Liliana?

Diomedes Díaz conoció a Betsy Liliana González en los años noventa, cuando ella estudiaba Medicina en la Universidad Libre de Barranquilla. El flechazo fue inmediato, y el artista quedó tan cautivado por su inteligencia y carácter que la convirtió en inspiración para una de sus canciones más recordadas: “La Doctora”, lanzada en 1994. A partir de entonces, Betsy Liliana pasó de ser una joven universitaria a ocupar un lugar fundamental en la vida del cantante.

La pareja mantuvo una relación durante más de una década, entre 1994 y 2008, y tuvo tres hijos: Luis Mariano, Betsy Liliana —conocida como Lily Díaz— y Moisés Díaz, quien falleció trágicamente en un accidente de tránsito en 2020.