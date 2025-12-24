‘Letoka’: la nueva canción de Georgy Parra y Alán Ramírez para prender diciembre

En esta época del año en la que las calles se iluminan, las familias se reúnen y la música se convierte en el puente que une corazones, el reconocido productor colombiano Georgy Parra Salvaje llega para ponerle ritmo y celebración a la temporada con un lanzamiento que abraza el espíritu festivo de diciembre.

Aplaudido por su sello sonoro único y su impacto en la industria musical, Georgy continúa expandiendo su universo creativo con GPS, su primer proyecto como artista y líder conceptual. Bajo este nombre, se posiciona como la mente maestra de un movimiento que une el ADN del regional mexicano y colombiano con la energía vibrante del sonido urbano, ahora con un toque especial inspirado en el ambiente cálido, familiar y alegre que trae la Navidad.

El león, símbolo oficial de su marca, representa la fuerza y visión que acompañan esta nueva etapa: la de un creador que deja el detrás de cámaras para convertirse en el arquitecto de un lenguaje musical con identidad latina y una ambición global que resuena especialmente en estas fechas de celebración.

Después de los primeros capítulos de GPS “LATEO”, “GUAYABI” y “YATUSA” llega el lanzamiento más emocionante de la temporada: “LETOKA”, una colaboración vibrante junto a Alan Ramírez, que eleva la propuesta sonora del proyecto y se presenta como una banda sonora perfecta para diciembre.

GPS #4 “LETOKA” combina la frescura moderna del proyecto con una vibra festiva que conecta de inmediato. Su sonido callejero, atrevido y lleno de energía se mezcla con una calidez que invita a disfrutarla en reuniones familiares, en celebraciones con amigos y en esos momentos donde la música se convierte en el alma de la Navidad latina. Es una canción hecha para acompañar brindis, risas, encuentros y despedidas del año, aportando una chispa de alegría que se siente actual, auténtica y emocionante.

El videoclip de “LETOKA” refleja este espíritu: una pieza visual que une fiesta, cercanía y un junte poderoso entre Georgy Parra Salvaje y Alan Ramírez, resaltando la química artística que hace de esta colaboración una experiencia perfecta para cerrar el año con buena vibra.

Con una trayectoria internacional que incluye colaboraciones con figuras como Sergio George, y lazos artísticos con talentos como Juan Duque, Yeison Jiménez, Jessi Uribe y Jorge Celedón, Georgy ha logrado llevar el sonido regional colombiano a una nueva dimensión, donde lo tradicional se mezcla con lo urbano y lo latino se convierte en un punto de encuentro global, especialmente significativo en una temporada que celebra la unión.

GPS es mucho más que un proyecto musical: es una experiencia cultural que une géneros, generaciones y territorios a través de historias auténticas, una estética sólida y ahora, un espíritu navideño que invita a disfrutar, compartir y celebrar.

Con “LETOKA”, el viaje de GPS cierra el año con la fuerza, la energía y la calidez que inspiran estas fechas, llegando como un abrazo musical para acompañar celebraciones, encuentros y recuerdos propios de diciembre. Su vibra festiva se convierte en la banda sonora ideal para brindar, compartir y encender la alegría de una Navidad llena de unión y buena vibra latina. Georgy Parra Salvaje y todo el universo GPS desean unas fiestas iluminadas por la música, la compañía y nuevos comienzos, recibiendo un año nuevo lleno de luz, ritmo y evolución. ¡Feliz Navidad y próspero 2025!

Conoce más sobre Georgy Parra Salvaje:

Jorge Antonio Parra Muñoz, conocido artísticamente como Georgy Parra Salvaje, nació en Barranquilla el 2 de abril de 1985. Aunque criado entre la Arenosa y Medellín, heredó su pasión por la música de su padre, reconocido ingeniero de audio en la época dorada de la música colombiana. Desde entonces, su vida ha estado marcada por los estudios de grabación, las consolas y una creatividad desbordante.

Con más de 25 años de trayectoria, Georgy se ha consolidado como uno de los productores más influyentes de Colombia, con 9 nominaciones a los Latin Grammy y un extenso catálogo de éxitos bajo su sello Salvaje Music.

Fue apadrinado desde joven por su primo Fruko, con quien trabajó en proyectos emblemáticos del género tropical como Latin Brothers y Sonora Dinamita, además de colaborar con íconos como Joe Arroyo, Diego Galé, Richie Ray & Bobby Cruz y muchos más.

Su visión innovadora lo llevó a convertirse en pionero de la fusión del género popular con nuevos sonidos. Junto a Jhon Alex Castaño, dio forma a una nueva era con temas como “Dos Razones” y “Amigos con Derechos”. Posteriormente, junto a Jessi Uribe, alcanzó la cima con himnos como “Dulce Pecado” y “Amor de Amantes”, temas que rompieron récords en plataformas digitales y marcaron la historia de la música popular.

Hoy, Georgy Parra Salvaje es sinónimo de creatividad, éxito y evolución. Su sello, su visión estratégica y su capacidad para conectar con distintos géneros lo posicionan como uno de los productores más importantes de Latinoamérica, guiando la evolución de la música popular hacia un futuro cada vez más salvaje, libre y global.