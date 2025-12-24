“Les deseo la muerte”: Flavia Dos Santos contra ladrones que le desocuparon su apartamento en Bogotá

Flavia Dos Santos, de origen brasileño, se ha consolidado como una de las personalidades públicas más apreciadas en Colombia, gracias a la manera en que ha llevado su experiencia como psicóloga sexual a diversos espacios de entretenimiento, entre ellos el programa Día a Día de Caracol Televisión y el desaparecido Agenda en Tacones de Blu Radio; y ahora en Mujeres Sin Filtro de RCN, formato en el que le deseo la muerte a los ladrones que se metieron a su casa a robar.

En pleno inicio de este 2025, Dos Santos le dio a conocer a la opinión pública que fue víctima de robo en su apartamento ubicado en el norte de Bogotá, mientras se encontraba de vacaciones; asalto en el que los delincuentes se le llevaron varias joyas, e incluso objetos de valor sentimental como los dientes de leche de sus hijos.

Tras doce meses de lo sucedido, Flavia recordó este duro momento en una de las más recientes emisiones del formato en el que trabaja, entrando en discusión con sus compañeras por el hecho de que ella no perdona a quienes le arrebataron sus cosas.

“Yo le deseo la muerte y todo lo peor para las personas que se metieron a robar a mi casa. Si yo soy una persona que tengo rencor y no soy capaz de perdonar, yo tengo que perdonarme por eso. Yo no voy a cambiar para ajustarme a los errores de otros y las injusticias que me cometieron; yo no me ajusto al mundo. (...) Yo puedo perdonar unas bobadas, pero este tipo de cosas no las perdono”, fueron las palabras de la brasileña.

¿Quién es el esposo de Flavia Dos Santos?

El diplomático brasileño Julio César Gomes Dos Santos es el esposo de Flavia Dos Santos, hombre que actualmente tiene 83 años y quien le lleva 32 calendarios a ‘Fla’; mismo con el que trajo al mundo a sus dos mayores alegrías sus hijos Guillermo y Leticia.

Esta familia de cuatro ha sufrido momentos de alegría y adversidad, uno de ellos hace más de una década, tiempo en el que Dos Santos enfrentó una dura batalla contra el cáncer de seno, algo de lo que habló en entrevista para PUBLIMETRO COLOMBIA.

“Yo no podía creer que el cáncer era algo que me pudiera tocar a mí. En mi familia habían tenido ningún tipo de cáncer, ni siquiera de piel, que es una enfermedad común en Río de Janeiro por cuenta del sol. Me impactó mucho; yo creo que fue incluso un impacto para todas las mujeres de mi familia”, expresó al diario gratuito más grande del mundo.