Influencer colombiana vivió preocupante accidente en bus intermunicipal que terminó incendiado

Una salida planeada como un viaje para entregar regalos fuera de Bogotá terminó en un susto mayúsculo para la influencer Lola Vargas y su pareja. El pasado 20 de octubre, la creadora de contenido sufrió un grave accidente de tránsito mientras viajaba en un bus intermunicipal, luego de que otro conductor en estado de embriaguez provocara un choque que desencadenó un incendio en la carretera.

Según relató Vargas, el siniestro se produjo cuando el bus, en movimiento por una vía intermunicipal, fue impactado por un vehículo cuyo conductor se encontraba aparentemente bajo la influencia del alcohol. Tras la colisión, la situación se volvió caótica: “Yo oigo a la señora que ayuda al conductor gritar un extintor, cuando nos vamos a bajar del bus el bus estaba en llamas, para bajar tuvimos que saltar por el fuego”, dijo la influencer, describiendo el momento de pánico mientras evacuaban la unidad en llamas.

Afortunadamente, tanto ella como su pareja resultaron ilesos, pero el susto y la escena de humo y fuego en plena carretera quedaron grabados en su memoria y en los videos que compartió posteriormente en sus redes sociales.

¿Qué otros accidentes hubo en diciembre?

Este tipo de accidentes, en el que participan buses de transporte de pasajeros, han sido una constante preocupante durante diciembre, un mes marcado por un aumento en la movilidad de viajeros por motivos festivos. El pasado 22 de diciembre, al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas en Indonesia cuando un bus que viajaba entre ciudades volcó tras estrellarse contra un guardarraíl en la autopista, en lo que las autoridades describieron como un siniestro relacionado con exceso de velocidad.

En Colombia, el panorama también ha sido trágico. El 14 de diciembre un accidente de tránsito en Antioquia, en el que un bus escolar cayó a un abismo mientras transportaba estudiantes, dejó al menos 17 personas fallecidas y 20 heridas, enlutando a varias comunidades del país.

Estas cifras y episodios recientes hacen evidente la vulnerabilidad en las carreteras durante temporadas de alta circulación, y resaltan la importancia de reforzar las medidas de seguridad vial, desde controles de consumo de alcohol hasta mantenimiento de vehículos y políticas de prevención que protejan a los pasajeros en sus traslados.