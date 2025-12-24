Artista de evento de Navidad del Distrito de Bogotá, sufrió aparatoso accidente en show del Tunal

Desde el pasado 5 de diciembre, la Alcaldía de Bogotá le dio inicio a la segunda edición de Navidad es Cultura, evento con de 670 actividades a lo largo y ancho de la ciudad, ejecutadas por más de 4.300 artistas. Aunque la ejecución ha salido viento en popa, en redes sociales se viralizó un accidente que sufrió una de las artistas en escena mientras ejecutaba su show en el parque El Tunal.

El inicio de esta celebración navideña rola se dio precisamente en este parque, en el que junto a Enel Colombia y el Grupo de Energía de Bogotá se encendió un gigantesco árbol de 56 metros, además de un kilómetro de senderos iluminados; encendido que también tuvo a la música de protagonistas con la Orquesta Alquimia, Los Cumbia Stars y Los Diablitos del Vallenato.

“Este año la Navidad en Bogotá nos invita a imaginar y construir el futuro de la Bogotá que deseamos y merecemos, y a unirnos alrededor de la cultura, el arte y la creatividad. Quiero invitarlos a disfrutar de la programación inolvidable que se tomará la ciudad entre el 5 y el 23 de diciembre. En total serán 670 actividades y más de 4.300 artistas que llenarán a Bogotá de emoción, esperanza y magia”, fueron las palabras del alcalde Galán para dar inicio a estos festejos.

“Que sea la Navidad el momento para disfrutar de la oferta cultural y artística de primer nivel que hemos diseñado para todos los bogotanos y los visitantes que pasarán esta época especial del año en Bogotá, nuestra casa. En una apuesta creativa sin precedentes, haremos tres grandes espectáculos escénico-musicales y tecnológicos, así como otras actividades que engalanarán esta celebración que no solo llenará de luz y arte a la ciudad, sino que la posicionará con orgullo como una de las principales capitales del mundo para vivir y gozar la magia de la Navidad”, complementó Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

En medio de una de estas presentaciones en El Tunal, se presentó un hecho que fue viralizado por la cuenta de Tiktok, ‘@yomaika17′, en la que se ve a una de las mujeres circenses estar sobre una especie de zancos con una plataforma; misma que perdió el equilibrio y cayó desde una gran altura. Afortunadamente, fue atendida por los equipos de emergencia que se encontraban en el lugar.