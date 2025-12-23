La Clave Audio Bar: la música, el encuentro y la memoria sonora que laten en la Feria de Cali

Desde hace más de cinco décadas, las casetas han sido uno de los escenarios más representativos de la Feria de Cali. Nacieron como espacios populares, abiertos, pensados para que la música saliera de los salones privados y se instalara en la calle, en la conversación entre vecinos, en la reunión familiar y en la celebración colectiva. En ellas, la fiesta dejó de ser exclusiva para convertirse en un lenguaje común que atraviesa generaciones.

La Feria, que este año llega a su edición número 68, no solo ha sido sinónimo de salsa —aunque este ritmo siga siendo su columna vertebral—, sino también un reflejo de la diversidad cultural que habita la ciudad. Cali es punto de encuentro de comunidades del Chocó, Buenaventura y distintos territorios del Pacífico colombiano; una capital donde confluyen sonidos, acentos y memorias que han hecho de la música una forma de identidad y resistencia, pero también de celebración.

En ese contexto, La Clave Audio Bar se suma a la programación ferial como una propuesta que dialoga con la tradición de las casetas y la reinterpreta desde la escucha y el encuentro. El espacio, impulsado por Old Parr 12 junto a Frat, agencia creativa y productora de experiencias, abrirá sus puertas el próximo 25 de diciembre en La Arboleda Centro de Eventos, en Arroyo Hondo, Yumbo, como uno de los eventos que marcan el inicio de la Feria de Cali.

Más que una caseta convencional, La Clave propone un lugar donde la música ocupa el centro de la experiencia. Para ello, se une a Houd, estudio colombiano especializado en diseño de sistemas de sonido, que durante más de 13 años ha explorado el audio como una vivencia sensorial y emocional. El resultado es un audio bar en el que el sonido se percibe de manera cercana y envolvente: parlantes de madera, cornetas metálicas visibles y una disposición que hace del audio parte del paisaje, no un elemento oculto.

La dimensión histórica de Cali también se hace presente a través de La Linterna, la emblemática imprenta tipográfica fundada en 1934, cuya gráfica ha acompañado por décadas la vida cotidiana de la ciudad. En esta ocasión, su estética popular se integra a la escenografía y a las piezas visuales del evento bajo el concepto “Que fluya por La Linterna”, desarrollado junto al artista Ze Carrillo. Carteles impresos desde el histórico taller dialogan con la memoria urbana y los encuentros espontáneos que han definido a Cali.

La música, eje central de la Feria y de la vida caleña, tendrá en La Clave Audio Bar una curaduría que cruza géneros y generaciones. En alianza con Billboard, se presentará una playlist oficial en Spotify que funcionará como antesala sonora del evento, conectando ritmos y épocas que ayudan a entender la amplitud musical de la ciudad.

En tarima, la programación reunirá a Zion, referente del reguetón latino; Javier Vásquez, una de las voces más reconocidas de la salsa colombiana, y Manuela Morales, quien aporta una mirada contemporánea y femenina a la noche. Un cartel que refleja la diversidad sonora de Cali y la manera en que la Feria ha sabido integrar distintas expresiones musicales.

En una ciudad donde la música es lenguaje común y la Feria es sinónimo de encuentro, La Clave Audio Bar se presenta como una invitación a escuchar con atención, a compartir desde la cercanía y a reconocer la riqueza cultural que vibra en cada esquina de Cali.

La boletería para La Clave Audio Bar by Old Parr ya se encuentra disponible.