La banda de cumbia: Los Ángeles Azules anuncian su esperada llegada a Colombia

Los Ángeles Azules, protagonistas del fenómeno global de la cumbia Latinoamericana, anuncian su llegada a Colombia el próximo 5 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá, con una gira que celebra su historia y su vigencia dentro de la música latina.

Reconocidos por hits que marcaron a todo el continente tales como:“Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “La Hice Llorar” y “20 Rosas”entre otras, llegan con un show que pone al frente sus clásicos y la energía festiva que los convirtió en la agrupación que son hoy en día. Con millones de seguidores en todas las generaciones y colaboraciones con artistas de distintos géneros que renovaron su propuesta, resignificando su fantástica identidad musical, la banda regresa a Colombia para regalarle a la capital del país una noche cargada de fiesta y alegría, digna de los íconos absolutos de la cumbia Latinoamericana.

Los Ángeles Azules visitarán Colombia en el 2026,como parte de una gira que celebra un recorrido artístico único y una historia que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica. Dueños de un sonido que trascendió fronteras y atravesó distintas épocas, la agrupación mexicana se convirtió en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y manteniendo siempre una conexión profunda con el público. Con clásicos que forman parte del ADN musical del continente:“Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “Mi Niña Mujer”, “17 Años” su música sigue sonando en fiestas, radios, playlists, celebraciones familiares y de amigos, consolidando un legado popular que se renueva generación tras generación.

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia colaborando con artistas de diversos géneros, desde figuras del pop y la música urbana hasta referentes del folklore latino. Esta apertura les permitió expandir su lenguaje sin perder su identidad, acercándose a nuevos públicos y reafirmando su lugar como una de las bandas más representativas de la música latina.

Esa combinación entre tradición y frescura convirtió sus shows en una experiencia que reúne nostalgia, baile, emoción y una energía festiva que atraviesa edades y estilos. La agrupación también se reencontrará con su público argentino en el 2026, el 27 de mayo en Córdoba (Quality Arena), el 29 de mayo en Buenos Aires (Movistar Arena) y el 31 de mayo en Rosario (Metropolitano).