Fallece Vince Zampella, cocreador de Call of Duty, en un grave accidente automovilístico en California

La industria de los videojuegos atraviesa un momento de luto tras conocerse el fallecimiento de Vince Zampella, una de las figuras más influyentes del sector y cocreador de la exitosa franquicia Call of Duty. El ejecutivo murió el domingo 21 de diciembre de 2025 en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

Según informó la Patrulla de Carreteras de California, el siniestro se registró hacia las 12:45 de la tarde, cuando el vehículo que conducía Zampella, de 55 años, se salió de la vía por razones que aún son materia de investigación. El automóvil impactó contra el guardarraíl y posteriormente se incendió, lo que impidió cualquier maniobra de rescate. Las autoridades confirmaron que el empresario fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

El informe oficial también señaló que Zampella quedó atrapado dentro del vehículo tras el impacto. En el automóvil viajaba un pasajero cuya identidad no ha sido revelada; esta persona fue expulsada del vehículo a causa del choque y trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado la participación de otros vehículos ni factores externos que hayan influido en el accidente. De acuerdo con medios estadounidenses como TMZ y Daily Mail, la causa exacta del siniestro no ha sido determinada y la Patrulla de Caminos de California continúa recopilando evidencia para esclarecer lo sucedido. La investigación permanece abierta y no se han emitido comunicados oficiales por parte de la familia de Zampella.

La muerte de Vince Zampella representa una pérdida significativa para la industria global del videojuego. Reconocido por su papel fundamental en el desarrollo y consolidación de Call of Duty, una de las sagas más exitosas y rentables del entretenimiento digital, Zampella fue clave en la transformación del videojuego en un fenómeno cultural de alcance mundial. Su visión creativa y liderazgo marcaron a generaciones de jugadores y redefinieron los estándares de los juegos de disparos en primera persona.

La noticia ha generado múltiples reacciones en redes sociales y en la comunidad gamer, donde desarrolladores, jugadores y empresas han comenzado a rendir homenaje a una figura que dejó una huella profunda en la historia del entretenimiento interactivo.