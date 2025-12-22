Aida dejó mal parado al agropecuario con millonaria transferencia; al parecer no paga ni el arriendo

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, ‘El Agropecuario’, conformaron en su momento una de las parejas más sonadas del 2025, algo que culminó hace meses atrás con el nacimiento de su hijo ‘Emi’. Tras esta ruptura el rifirrafe entre, ambos no ha pasado, en especial con todo lo relacionado con la manutención monetaria del niño, de la cual Merlano asegura no recibe un peso de su ex; esto escaló hasta el punto que salió a desmentir unas afirmaciones de un clip viral, las cuales terminaron dejando mal parado a Tejada.

Juan David sorprendió al internet recientemente al ser parte de ‘La Mansión de los Streamers’, reality digital creado por otra expareja de Aida, WestCol; formato en el que hizo una gran amistad con el influencer conocido como ‘La Piquiña’.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> ‘El Agropecuario’ ya le tiene respuesta a Aida si ella llega a ‘pedirle cacao’ para que vuelvan

Justamente el vallecaucano fue el encargado de hacer explotar las redes con una serie de videos en las que el ‘Agropecuario’ le mostraba algunos de los lujos que se ha dado gracias a su vida en el mundo ganadero y de los caballos; imágenes en la que le mostró una captura de pantalla en la que estaba una jugosa transferencia bancaria a Aida, que muchos internautas creyeron estaba destinada a su hijo, algo que la misma Merlano desmintió con una serie de chats que publicó en su Instagram, acompañados de las palabras:

“Seguro la transferencia que te mostró es del arriendo del apartamento de las hermanas, que debía tres meses y como estaba a nombre de mi empresa, me tocó pagarlo a mí y él me reembolsó, porque a mi hijo lo sostengo yo sola, él nunca me ha dado un peso y yo soy una mentirosa, que saque sus pruebas, pero a mí no me difame”, afirmó Aida.

Aida Victoria Captura Instagram: Aida - Historias - 22/12/2025

Esto se da horas antes que la influenciadora le confirmara a sus seguidores que fue hospitalizada de urgencia por una sobrecarga de estrés que evolucionó en otros delicados síntomas:

“Yo soy súper brava para aguantar dolor y ayer me estaba aguantando un dolor abdominal ni el hp, hasta que me desmayé y casi convulsiono. Resulta que se me inflamaron los intestinos de tanto estrés y el cuerpo somatiza lo que no puede descargar, así que colapsó”, expresó Aida en su historia.

“Conclusión: Eres un ser humano y por más fuerte que te creas, tu cuerpo físico no puede con todo. Elijan bien con qué quieren lidiar y suelten lo que no vale la pena”, añadió.