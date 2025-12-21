Muere hermana de George Clooney y la despide con desgarrador mensaje: “fue mi heroína”; ¿de qué falleció?

Hay dolores que ni todas las luces de Hollywood pueden apagar. El reconocido actor George Clooney atraviesa uno de los momentos más amargos de su vida tras la partida de su hermana mayor, Adelia “Ada” Zeidler, quien falleció el pasado viernes 19 de diciembre a los 65 años.

En la paz del St. Elizabeth Healthcare en Kentucky, Ada cerró sus ojos tras librar una batalla contra el cáncer con una entereza que dejó una huella imborrable en el corazón de su familia.

Muere Adelia Zeidler, hermana mayor de George Clooney

En un mensaje cargado de profunda admiración, Clooney describió a Ada como su gran inspiración. “Mi hermana fue mi heroína”, confesó el actor en una declaración enviada a People. “Enfrentó la enfermedad con valor y sentido del humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente”. Estas palabras resumen una vida de entrega; Ada no solo fue la hermana de una estrella, sino una dedicada profesora de arte y un pilar de su comunidad en Augusta.

La conexión entre ambos era sagrada. George estuvo presente en los momentos más dulces de Ada, como el día de su boda en 1987 con Norman Zeidler, donde el actor leyó las Escrituras. A pesar de la fama mundial de su hermano, Ada eligió una vida de discreción absoluta. Con una sencillez conmovedora, evitaba tener el número de teléfono de George por temor a perderlo y comprometer su privacidad, prefiriendo comunicarse por correo electrónico.

Hoy, sus padres Nick Clooney y Nina Bruce Warren, junto a sus hijos Nick y Allison, lloran la pérdida de una mujer que prefirió el brillo de la enseñanza sobre el oro de la fama. Su funeral, programado para el lunes 22 de diciembre, será el último tributo a una artista cuyo coraje inquebrantable ante la adversidad fue su mayor obra de arte.

Ada fue como una raíz fuerte y profunda; mientras George florecía ante la mirada del mundo, ella era el sustento silencioso y firme que mantenía a la familia unida a la tierra.