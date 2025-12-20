Trabajadores denuncian presuntos incumplimientos laborales en logística de evento vinculado a J Balvin en Bogotá

Un grupo de trabajadores vinculados a la logística de un evento asociado al artista J Balvin denunció públicamente presuntos incumplimientos laborales tras una jornada realizada en Bogotá a mediados de diciembre. La situación salió a la luz luego de que un video, grabado por algunos de los afectados y difundido en redes sociales, evidenciara las reclamaciones por falta de pago y malas condiciones de trabajo.

En las imágenes se observa a decenas de personas reunidas mientras exigen respuestas por parte de los responsables. “Que venga alguien y nos responda a nosotros”, se escucha decir a uno de los trabajadores, en medio del reclamo colectivo por los honorarios que, aseguran, no les han sido cancelados.

Según el testimonio difundido, el pasado 13 de diciembre cerca de 300 personas fueron citadas desde las 9:00 de la mañana a las afueras del estadio El Campín para cumplir una jornada laboral que, de acuerdo con los denunciantes, se extendió por aproximadamente 18 horas continuas. Los trabajadores afirman que la remuneración ofrecida fue baja y que las condiciones en las que se desarrolló la actividad no fueron dignas.

La denuncia señala directamente a la empresa logística 911, mencionada en el video como la responsable de la contratación. De acuerdo con los afectados, la compañía no habría garantizado condiciones mínimas de trabajo ni habría formalizado contratos laborales con los convocados.

“Estamos aquí porque no nos han pagado y nadie da la cara”, afirma uno de los participantes en el video, que en pocas horas comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales. En la grabación, los trabajadores también hacen un llamado al Ministerio del Trabajo para que realice una inspección y verifique las condiciones en las que se llevó a cabo la contratación y ejecución de la jornada.

Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales por parte de la empresa señalada ni del equipo del artista frente a las denuncias.