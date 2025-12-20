Internautas denuncian que en concierto gratis de Blessd habrían personas cobrando el ingreso

Blessd regresó con su cuarta edición de ‘Navidad Bendita’, iniciativa social y cultural se desarrollará hasta el 24 de diciembre, con una programación pensada para familias, niños, niñas, jóvenes y adultos de su comunidad en el Barrio Antioquia.

Durante estos días, la comunidad podrá disfrutar de zonas de videojuegos, barbería, granja de animales y, como gran novedad de este año, una pista de hielo, una atracción inédita en el sector y uno de los principales atractivos de esta edición.

Uno de los momentos más esperados era el viernes, 19 de diciembre, con el Concierto Bendito, en el que Blessd se presentó para toda la comunidad. El 20 de diciembre, la Tarima Bendita abrirá un espacio para impulsar nuevos talentos, visibilizando artistas emergentes del género urbano. El 21 de diciembre, jugadores del plantel profesional de Atlético Nacional visitarán el barrio para compartir con niños y jóvenes.

La agenda continúa el 23 de diciembre con visitas a fundaciones, llevando ayudas y acompañamiento, y culmina el 24 de diciembre con la llegada de Papá Noel, quien repartirá regalos en una jornada especial de celebración navideña.

Denuncian cobros para ingresar al concierto gratuito de Blessd en el Barrio Antioquia

Por medio de TikToK, una usuaria compartió el momento en que es las afueras del concierto gratuito de Blessd se encontraba un hombre al parecer cobrando la entrada al evento. El hombre lucía una camiseta alusiva al evento, con la frase: “Navidad Bendita” y tenía en sus manos una cantidad notoria de dinero, en los comentarios de la publicación otros usuarios revelaron lo que les habían cobrado habitantes del sector:

"Yo pagué para que me dejaran en un balcón a una señora", “Por entrar unos Gatorade 30 mil y lo peor de todo es que eso lo permite Blessd”, “No digan cosas que no son. Cobraban para los balcones, estaba lloviendo mucho. Yo pague para mi niña y yo”, “20 mil la parqueada y los balcones a 100 por cabeza”.

Karina García estuvo presente en el concierto gratuito de Blessd

Blessd y Karina García se reencontraron en la noche del 19 de diciembre durante una de las transmisiones de Westcol en Kick, todos se habrían reunido en el evento gratuito del artista en Barrio Antioquia. El paisa se encontraba en live con García, pero en un momento llega al mismo lugar, Blessd, quien entró y saludo fervorosamente a su amigo y posteriormente, a Karina, saludándola de beso en la mejilla.

Mientras eso sucedida, la influencer estaba tomando una bebida en un vaso rojo, con el que logro ocultar su rostro en el momento del saludo. Aunque para muchos fue un momento totalmente normal, otros indican que sintieron en la tensión o el momento incomodo en live.