Humorista de Caracol se quejó de famosa aerolínea tras cambio en su vuelo, “Aquí parqueados, colgando jeta”

‘Sábados felices’ es uno de los programas más icónicos de Caracol Televisión, pues lleva más de 50 años al aire, contando a lo largo de este tiempo con diferentes humoristas, quienes se han encargado de alegrar las noches de los televidentes e incluso alcanzando una amplia visibilidad que les ha permitido ser parte de otros formatos.

Tal ha sido el caso de Pedro Antonio González, más conocido como Don Jediondo, quien durante varios años ha hecho reír a los televidentes y oyentes de algunas emisoras. Su amplio camino recorrido lo ha llevado a contar con un alto número de seguidores a través de sus redes sociales, donde suele compartir detalles de algunos de sus proyectos, pero también aquellas situaciones que no terminan siendo tan cómodas.

En medio de una de sus más recientes apariciones, Don Jediondo mostró su descontento frente a famosa aerolínea debido al cambio de su vuelo: “Las joyas de Clic Aire cancelaron el vuelo de esta hora 6:50 AM de Neiva a Bogotá y no avisaron. Ahora estamos aquí parqueados colgando jeta hasta las dos de la tarde. Qué falta de respeto pa’ con sus clientes. No sean así. Avisen pa’ uno seguir durmiendo. Se me van a enfriar las achiras. Y a toda estas, ¿Qué dirá la AeroCivil?“.

Ante las declaraciones del humorista de Caracol otros usuarios no dudaron en exponer también la serie de situaciones que han vivido con otras aerolíneas, dejando claro que se ha convertido en una situación natural a la hora de viajar, pidiéndoles a las autoridades poner la lupa sobre estos casos, ya que resaltan que los pagos en los vuelos no suelen ser nada económicos y más en época de Navidad y Año Nuevo.

¿Qué pasó con el negocio de Don Jediondo, de ‘Sábados felices’?

Don Jediondo alcanzó una amplia visibilidad durante su presencia en la televisión, también deseó salir de su zona de confort y medirse como empresario, abriendo así las puertas de varios restaurantes de comida tradicional colombiana. Sin embargo, hace pocos días se conoció que los mismos no pasan por el mejor momento, pues según información revelada, los restaurantes entraron en liquidación judicial desde el pasado 26 de agosto.

En medio de su aparición en Caracol Radio, el humorista reiteró: “Infortunadamente por cuestiones del mismo mercado no se cumplieron y como dice sumercé el pasado martes, ya la sentencia de un juez de la Superintendencia de Sociedades fue entrar a liquidación a Don Jediondo Sopitas y Parrilla”.

Ante este difícil momento para Don Jediondo, días después volvió a aparecer por medio de sus redes sociales, donde se encargó de pedirle ayuda a sus fans para así contar con ingresos para sus empleados: “A secar las lágrimas y a seguir porque la llama sigue viva y mientras la llama esté viva y el fogón esté encendido hay esperanzas, hay esperanzas de que Doña Mario, Don Jairo, Doña Rosita, nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras y cocineros sigan recibiendo el sueldo, entonces el #hagamoselgastoaDonJediondo“.