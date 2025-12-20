Hombre descubre a su pareja con otro y desata pelea en pizzería

Hombre descubre infidelidad de su pareja y desata pelea en una pizzería - Foto de la web

Un episodio de celos provocó un altercado violento en una pizzería del centro de Mar del Plata, Argentina, luego de que un hombre descubriera a su pareja acompañada de otro hombre, generando daños materiales en el local.

¿Cómo se desarrolló el incidente?

El hecho ocurrió la noche del miércoles 17 de diciembre, cuando un hombre de 33 años ingresó al establecimiento y sorprendió a su pareja junto a otro hombre, consumiendo bebidas alcohólicas.

Tras un intercambio de palabras, los dos individuos iniciaron un enfrentamiento físico, que derivó en la rotura de vidrios, sillas, vajilla y otros muebles, provocando alarma entre clientes y trabajadores. El incidente se caracterizó por la intensidad de la pelea y los daños causados en la pizzería.

Intervención de seguridad y consecuencias

De acuerdo con el medio local La Capital, ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad. Miembros del personal de seguridad intervinieron para controlar la situación, logrando reducir a los agresores. El hombre que inició la agresión fue detenido temporalmente, mientras que la otra persona quedó en libertad.

Finalmente, el agresor fue liberado pocas horas después de su detención, según informaron las autoridades.