Piter Albeiro confesó que tomó acciones legales frente a ataques y difamaciones en redes tras sus posturas políticas

Piter Albeiro es un conocido humorista colombiano, quien durante varios años hizo parte del programa de entretenimiento ‘Sábados felices’ de Caracol Televisión, donde logró ganarse el cariño de los televidentes. Tiempo después decidió tomar un nuevo rumbo, llegando a convertirse en el ganador de ‘MasterChef Celebrity’ 2018. Pero, con el seguir de seguir creciendo profesionalmente, le dijo adiós a Colombia para radicarse en Estados Unidos, donde ha alcanzado el éxito en su rol como empresario y hasta se convirtió en padre por segunda vez.

A pesar de estar lejos de Colombia varias veces al año, el humorista llega al país con el fin de compartir con familiares y amigos, además de algunos proyectos que aún tiene en el país. Si bien, está radicado en Estados Unidos, en varias ocasiones ha mostrado su preocupación por la situación política de Colombia, demostrando su descontento con Gustavo Petro y ahora su claro apoyo a Abelardo de la Espriella como precandidato presidencial para las elecciones 2026.

Sin embargo, sus declaraciones a través de las redes sociales han traído consigo varias críticas e incluso difamaciones de las que ha hablado en pasadas apariciones. Ante este panorama, el humorista no ha guardado silencio y, por el contrario, Piter Albeiro confesó que está tomando acciones legales frente a quienes están detrás de estas acciones y por ende, perjudican su nombre:

"A esa gente lo único que le interesa es destruir al que piensa diferente con mentiras. La justicia es bien lenta, pero igual ahí vamos avanzando en lo penal y en lo civil con más de 200 personas que sin ningún fundamento calumnian acá en redes. Los fiscales están en la obligación de dar trámite a la denuncia para no cometer el error de prevaricar, así que en eso vamos“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Piter Albeiro.

Como es costumbre ante sus declaraciones, terminó recibiendo comentarios de apoyo, pero también de críticas, donde en su mayoría esperan que se pueda aclarar la situación la mejor manera posible, teniendo en cuenta que en medio de sus declaraciones Albeiro añadió un video de las personas involucradas.

¿Quién es la esposa de Piter Albeiro?

La pareja de Piter Albeiro es Isabel Brazón, una comunicadora social venezolana, que al parecer había decidió radicarse en Miami con el fin de emprender nuevos rumbos y seguir adelante con cada uno de sus proyectos.

Además, Brazón ha logrado destacarse en la esfera del entretenimiento estadounidense, teniendo así la oportunidad de compartir con algunas figuras en diversos eventos. Sin dejar de lado que también haría parte de las empresas que Piter Albeiro debido a su experiencia y conocimientos