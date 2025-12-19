Pipelón presenta ‘Niño Jesús’, la salsa que pondrá el ritmo a esta Navidad

En una temporada marcada por los reencuentros, la memoria colectiva y el deseo de empezar de nuevo, PÍPÉLÓN presenta “Niño Jesús”, un sencillo que llega para sumarse al repertorio navideño desde una mirada profundamente latinoamericana, popular y actual. Se trata de una salsa navideña que conecta la espiritualidad, la celebración barrial y la unión familiar con un mensaje de paz y esperanza que cobra especial sentido en el cierre del año.

Inspirada en los recuerdos de infancia del artista, la canción nació en una reunión familiar en la casa de sus abuelos, al norte de Cali, cuando la cercanía de diciembre activó memorias de novenas, barrios encendidos de música, mesas compartidas y la ilusión que gira alrededor de la figura del Niño Jesús en la cultura colombiana.

Ese imaginario, tan común para miles de familias, se convierte en el corazón de una canción pensada para cantarse en grupo, bailarse y repetirse año tras año.

“Niño Jesús” no solo celebra la Navidad como una fecha religiosa, sino como un espacio colectivo donde la familia, el encuentro y la fe se transforman en refugio emocional. En un contexto global atravesado por tensiones y violencias, el sencillo propone volver a lo esencial: compartir, creer, reunirse y desear un mundo más tranquilo.

Su coro, construido como un llamado colectivo, refuerza esa idea de comunidad que caracteriza las celebraciones decembrinas en Colombia y América Latina.

Musicalmente, la canción bebe de la tradición de la salsa navideña cubana y puertorriqueña, con claras referencias a El Gran Combo de Puerto Rico, Willie Colón, Héctor Lavoe, Ismael Rivera y Richie Ray & Bobby Cruz, influencias históricas también muy presentes en Cali. La producción, a cargo de Óscar Iván Lozano “OiLo”, logra un equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo: una base rítmica alegre, coros fáciles de cantar, protagonismo del tres como color sonoro esencial de diciembre y un solo de trompeta que aporta brillo y energía festiva.

El sencillo contó además con la mezcla y masterización de Edwin Lozano y la participación de músicos como Carlos Alberto Zapata en la trompeta, Edgardo Antonio Pomare en el trombón, Andrés Sánchez en el tres, Andrés Mauricio Escobar en la percusión y los coros de Julián David García y Jonathan Moreno, consolidando una propuesta sonora cálida, bailable y cercana.

Detrás de “Niño Jesús” está el ADN de PÍPÉLÓN, proyecto liderado por el caleño Felipe Valencia Copete, nacido y criado en una ciudad donde la música atraviesa la vida cotidiana. Su identidad artística se nutre de la salsa, la música afrocaribeña, el pop, lo urbano y la electrónica, así como de experiencias formativas en Cali y Los Ángeles, donde también se formó como actor y participó en producciones audiovisuales internacionales. Ese cruce de mundos se refleja en un proyecto que entiende la música como celebración, memoria e identidad.

Con este sencillo, PÍPÉLÓN reafirma su interés por crear canciones que dialogan con lo colectivo, que rescatan tradiciones sin nostalgia vacía y que conectan generaciones a través de la música. “Niño Jesús” se suma así al sonido de diciembre como una pieza que invita a reencontrarse, a celebrar en comunidad y a cerrar el año con esperanza, convirtiéndose también en una excelente opción para regalar música con sentido, memoria y corazón en esta Navidad.