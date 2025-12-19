Mujer contrajo matrimonio con personaje creado por ChatGPT: así fue la boda

La Inteligencia Artificial ha superado la mera función de ser una herramienta tecnológica eficiente para el análisis de datos o la automatización de tareas. Hoy en día, la IA está incursionando en el delicado terreno de lo emocional, transformándose en una compañera que ofrece apoyo y una interfaz de interacción cada vez más humana.

Puede leer: Las parejas de celebridades que le dijeron no al amor y se divorciaron durante el 2025

Sistemas avanzados como los chatbots de soporte emocional, los asistentes virtuales personalizados y las IA generativas diseñadas para imitar el diálogo humano no solo procesan información, sino que están aprendiendo a reconocer, interpretar e incluso responder a matices emocionales, ofreciendo consuelo, compañía o terapia. Tal es el caso de Yurina Noguchi, una mujer de 32 años que se casó con un personaje creado por Chat GPT.

La mujer japonesa, trabajadora de un call center en Japón, se encontraba en un duelo emocional, esto después de terminar una relación de tres años, en la que se había comprometido para ir al altar. Como ayuda, acudió a la inteligencia artificial en busca de una voz comprensiva con quien compartir sus pensamientos y emociones.

Las charlas se convirtieron más frecuentas y la japonesa empezó a sentir gran afinidad con las respuestas dadas por la IA, por lo que le preguntó al chatbot si conocía a Klaus, un personaje de videojuegos. Después de varios intentos, logró programar y moldear los rasgos de una nueva identidad digital, a la que bautizó Lune Klaus Verdure.

¿Cómo fue la boda de la mujer con el personaje de ChatGPT?

Vestido blanco, anillos y recepción fue lo que incluyo la boda, muy apegada a las tradicionales, la única diferencia era el novio quien solo estaba en la pantalla de un smartphone, mientras ella, se puso en frente de este para la ceremonia. Sin embargo, lo que le dio un toque más real, fueron unas gafas de realidad aumentada, en las que Yurina pudo ver la representación de Klaus y simular el ritual nupcial.

Le puede interesar: La cara oculta de ChatGPT que no conocía; un estudio reveló lo que hay detrás de esta inteligencia artificial en la vida de los usuarios

La boda contó con un especialista en bodas virtuales, el cual prestó su voz para leer los votos escritos por la IA, ya que Noguchi no le añadió síntesis de audio a su personaje. La decisión de la mujer surgió de una búsqueda de paz mental, comprensión y apoyo emocional que sentía no había encontrado en vínculos humanos recientes. Además, la inteligencia artificial le aportó estabilidad emocional y alivió episodios de ansiedad intensa que en el pasado provocaban brotes y deseos autolesivos.