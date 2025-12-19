Kristin Cabot: el beso viral, la renuncia del CEO y el impacto en su familia

La ejecutiva estadounidense Kristin Cabot, quien se convirtió en protagonista del famoso video viral durante un concierto de Coldplay en julio de este año, habló públicamente por primera vez sobre las consecuencias personales y profesionales que enfrentó.

En la grabación, que alcanzó más de 100 millones de visualizaciones, aparece abrazada con su entonces jefe, Andy Byron, entonces director ejecutivo de la empresa tecnológica Astronomer, en la cámara de besos del estadio Gillette, en Boston.

El único beso

En una entrevista con The New York Times, Cabot reconoció que se trató de una “mala decisión” influida por el consumo de alcohol y describió el impacto que tuvo sobre su vida: perdió su empleo —aunque la compañía le ofreció reincorporarse—, debió enfrentar amenazas y acoso en redes sociales, y sus hijos también sufrieron el efecto de la exposición mediática.

“Tomé una mala decisión, me tomé un par de High Noons (marca de bebida alcohólica), bailé y me comporté de manera inapropiada con mi jefe”, dijo.

Cabot enfatizó que nunca hubo una relación sentimental formal con Byron antes de ese momento y que la escena capturada fue la primera y única vez que se besaron y negó haber tenido relaciones sexuales con Byron.

La viralización del clip, bautizado en redes como #coldplaygate, llevó además a que Byron renunciara a su cargo y a que ambos optaran por distanciarse para avanzar en sus vidas.

Cabot, de 53 años, dijo que asumió la responsabilidad por sus actos y “pagó el precio”, en referencia al costo profesional y personal que enfrentó tras el escándalo, incluyendo la decisión de presentar una solicitud de divorcio mientras reflexiona sobre lo ocurrido y busca dejar atrás ese episodio.