Juan Pablo Llano recordó cómo fue que se enteró de la llegada de su segundo hijo

Juan Pablo Llano se ha destacado como un gran actor en la televisión nacional e internacional gracias a su carisma y talento. Producciones como ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘Vecinos’ y ‘El Cartel de los Sapos’ han sido plataformas donde ha demostrado su versatilidad interpretativa, ganándose el cariño del público. Además, en el año 2024 brilló en MasterChef Celebrity Colombia, destacándose como uno de los mejores cocineros al entrar al Top 5 de la competencia.
Fuera de cámaras, está felizmente casado con Catalina Gómez, madre de sus dos hijos, Violeta y Matías, hace 27 años, además de vivir en Miami, Estados Unidos. Recientemente, el actor estuvo en el nuevo pódcast de Sebastián Villalobos e Ignacio Baladan “Parapapá Podcast”, donde recordó como fue la llegada de sus hijos, que ya son todos unos adolescentes.
“Llega Viole que fue buscada, ya queríamos a los 5 años, pero Cata me dijo mira, yo no me quiero quedar toda la vida, tomando un espacio muy largo para que nazcan nuestros hijos, démosle y al año y medio, me acuerdo perfectamente, me había dado una intoxicación y yo estaba en la clínica. Cata estaba conmigo en urgencias y me dice ya vengo, voy a ir al baño, se va y viene”Hola, te tengo una noticia, estoy en embarazo", yo como así y claro, era Matías, expresó el actor.
Juan Pablo Llano demuestra que, además de ser un talentoso actor, también es un padre presente y orgulloso, dispuesto a acompañar a sus hijos en cada etapa de su vida. Con Catalina comparten momentos familiares que reafirman su conexión especial con la audiencia, que los admiran no solo por sus carreras, sino también por su vida personal.
Yina Calderón le tiró al actor Juan Pablo Llano
En el mes de octubre de este año, el actor compartió una crítica hacia el mundo de la farándula y el entretenimiento, indicando: “Hoy la fama no necesita talento, solo ruido, no canta, no baila, no actúa, no crea nada de valor... Pero los medios le dan pantalla como si fuera ejemplo y lo peor de eso: es que hay niños soñando con ser iguales. Qué mal estamos cuando la fama vale más el mérito.”
Al parecer, Yina Calderón se habría sentido aludida, por lo que compartió la crítica del actor y expresó: “No cantamos, no bailamos, no actuamos, no creamos según este personaje, pero algo debemos de tener para que nosotros estemos bien y usted en el olvido”. Agregando: “Si el público nos consume y la prensa nos da pantalla es porque algo gusta y eso que gusta, usted no lo tiene”.