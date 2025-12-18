“Quiero tener un papá y una mamá“, el conmovedor video de niño de 14 años que desea ser adoptado

Por medio de TikTok, se viralizó la historia de Nata, un niño argentino de 14 años, quien después de estar un año aproximadamente en un hogar de paso en Rosario, expresó su deseo de navidad públicamente: "Mi deseo para esta Navidad es tener una familia, sentirme cuidado, contenido, y poder sonreír de verdad."

El video fue posteado por el RUAGA Santa Fe (Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos) y rápidamente se volvió viral en la red social. Con este, miles de personas se conmovieron y han dejado comentarios llenos de empatía y también frustración ante esta realidad que es la de muchos niños y adolescentes.

Puede leer: Cayó mujer del “págame y te dejo pasar” en TransMilenio tras video viral: cobraba por dejar entrar colados

“Hola, soy Nata, tengo 14 años. Hace un poco más de un año que estoy en un hogar en el centro de Rosario”, fue el saludo de Nata, para después hablar de sus hobbies: “Me gusta mucho el deporte. Hago natación dos veces por semana. Es un deporte que disfruto demasiado, me divierte, me relaja” y contar que se encuentra en segundo año de la escuela.

Dich video fue posteado bajo autorización tanto de la abogada del adolescente como por la jueza a cargo del expediente de adopción, con un fin claro, contar la historia de Nata y su deseo de encontrar un hogar. Su infancia estuvo atravesada por situaciones de violencia: “Viví maltratos, gritos, discriminación. Fue algo demasiado grave y doloroso para mi infancia”, expresa contando que su madre lo dio en adopción cuando el tenía 12 años.

En cuanto al lugar en el que se encuentra, cuenta que: “No me hace falta nada en lo material, pero no es lo que yo quiero o anhelo (...) Lo que quiero y anhelo con toda mi alma es tener una familia”, es el mayor deseo de navidad del niño, quien desea por primera vez, sentir lo que es tener una mamá y un papá.

¿Funcionó el video de Nata?

El video se hizo completamente viral, no solo en Argentina, sino que llegó a varios países y al parecer, más de 500 familias de Argentina y del extranjero se inscribieron, con el fin de ser su familia. El plazo dado para anotarse vencerá el próximo 20 de diciembre y la jueza de Familia Nº 3,María José Campanella, explicó medios argentinos que la convocatoria fue un pedido expreso del propio Nata.

Le puede interesar: El Excel de los “infieles de Colombia” que se volvió viral podría convertirse en un delito: esto dicen los expertos

El niño , participó activamente en la elaboración del video y hasta el momento, han recibido interesados desde Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Centroamérica.