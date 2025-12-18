Periodista se vuelve viral al meterse en un enorme hueco en las vías de Soacha para un reportaje

Periodista se vuelve viral por su reportaje en Soacha, al meterse en un enorme hueco en las vías del municipio

Por medio de la red social TikTok, se viralizó el video de una noticia donde un periodista expone una enorme hueco ubicado en Ciudad Verde, Soacha. Sin embargo, no era un reportaje normal, pues el periodista no se encontraba al lado del gran agujero sino dentro de él, el cual tiene una medida aproximada de metro setenta.

El periodista es del medio Cve Noticias, al parecer un medio independiente de Soacha que cuenta como más de 30 mil seguidores en TikTok, donde este hombre es el encargado de la mayoría de reportajes. Para muchos, se tomó el trabajo en serio, por lo que hizo la denuncia dentro de este enorme cráter ubicado en la calle 17 con carrera 36, el cual por supuesto está generando un gran riesgo para toda la comunidad.

En la noticia también expone lo sucedido el pasado 12 de diciembre, cuando un tubo madre del agua se rompió por lo que los funcionarios del acueducto y el alcantarillado de Bogotá hicieron presencia, para cerrar las válvulas por lo que la vía estuvo completamente inundada. Tras lo sucedido, la vía quedó con un enorme hueco, como se mencionó anteriormente de 1.70 aproximadamente, por lo que hacían un llamado a la entidades encargadas para una pronta solución. La única señalización que tiene el enorme cráter es una bolsa al lado, implicando un gran riesgo para aquellos que no logren verlo.

Sin embargo, más allá de la noticia, el periodista fue quien se llevó los halagos por su manera de contar lo sucedido pero dentro de ese hueco, por lo que el video cuenta con con un millón de visualizaciones y más de dos mil comentarios, en su mayoría memes sobre la situación.

“Yo metida en donde no me llamaron:”, “Jajaja tan bonito todo comprometido”, “Súbanle el suelo jajaja”, “Es un cráter muy grande o un reportero muy pequeño”, “Había cero necesidad de meterse, pero se aprecia el esfuerzo”, “Era contar la noticia, no ser parte de ella jaja”, “Un periodista comprometido con su trabajo”, son algunos de los comentarios en la publicación.