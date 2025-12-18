¿Le cogió la tarde para comprar la pinta? El Gran San tendrá horarios especiales el 23 y 24 de diciembre

La capital de Colombia tiene uno de los centros de la moda popular más importante del país, el Centro Comercial Gran San, ubicado en el sector de San Victorino, vitrina comercial con más de 2.500 locales que en este mes de diciembre tiene la mayor afluencia del año debido a las compras que miles de familias hacen en estas fechas. Ante este panorama plantearon un horario extendido para aquellos que les cogió la tarde para comprar el ‘estrén’.

Este 2025 fue uno de los más álgidos para este comercio, que planteó varios eventos para que sus comerciantes promocionaran sus productos, como lo fue la edición número 13 de la Feria de la Confección, realizada el pasado mes de noviembre.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢>>> Bogotá no duerme en Navidad: tiendas abiertas hasta tarde, eventos gratis y compras sin afán

A estas estrategias se le sumó que para este cierre de año plantearon una nueva franjas horarias que superan las 24 horas, las primeras de ellas realizadas los pasados 9, 10, 16 y 17 de diciembre. Pero si usted no alcanzó a hacer sus compras, en estas fechas habrá una nueva jornada de 39 horas que iniciará el próximo martes 23 de diciembre a las 3:00 a.m., hasta el miércoles 24 hasta las 6:00 p.m.

“El Centro Comercial GranSan informa a comerciantes, compradores y al público en general los horarios especiales de temporada navideña establecidos para el mes de diciembre. Con el fin de facilitar las jornadas de compra y apoyar la dinámica comercial característica de esta época. (...) Durante estos horarios extendidos, también estarán presentes los expositores de catres, ofreciendo sus productos para comodidad de compradores y visitantes”, fue la invitación del Gran San a la ciudadanía, mismos que enfatizaron que la apertura de los parqueaderos se dará una hora antes del inicio de estas dinámicas.