A Shakira también se le adelantó el carnaval y mostró cómo celebró el campeonato del Junior

Deportes Tolima tenía una misión casi imposible en la final de vuelta de la Liga BetPlay 2025-2. En el estadio Manuel Murillo Toro y ante su afición, el equipo pijao estaba obligado a remontar un 0-3 frente a un Junior de Barranquilla que había impuesto su jerarquía en casa y llegaba con una amplia ventaja.

Sin embargo, el conjunto tiburón no dio espacio para la sorpresa. Junior volvió a mostrarse sólido, contundente y eficaz, sellando la serie con un marcador global de 4-0 y levantando así su estrella número once en el fútbol colombiano. Barranquilla adelantó el carnaval y celebró a lo grande un nuevo título liguero.

La alegría no solo se vivió en el estadio y en las calles de la ciudad. Shakira, reconocida hincha del Junior y embajadora informal del equipo barranquillero, se sumó a la celebración. La artista compartió imágenes junto a sus hijos y su familia, mostrando su orgullo y emoción por el nuevo campeonato del club de sus amores.

La victoria del Junior desató una ola de celebraciones en redes sociales, donde la presencia de Shakira no pasó desapercibida. Su reacción fue interpretada como una muestra más del vínculo que mantiene con la ciudad y con el equipo, incluso desde la distancia.

Con este triunfo, Junior reafirma su lugar entre los clubes históricos y cierra el semestre con broche de oro, mientras que Tolima deberá pasar página tras una final que terminó inclinándose con claridad hacia el conjunto barranquillero.