Roberto Carlos sufrió accidente de tránsito y encendió alarmas entre sus seguidores

El reconocido cantautor brasileño Roberto Carlos, considerado uno de los grandes íconos de la música latinoamericana, vivió un momento de tensión el pasado domingo 14 de diciembre, luego de sufrir un accidente de tránsito mientras participaba en la grabación de un comercial navideño.

Según informó TV Globo, el incidente ocurrió durante las grabaciones del tradicional especial de fin de año del canal. En medio del rodaje, el vehículo que conducía el intérprete de Amigo colisionó contra otros automóviles y terminó impactando contra un árbol. De inmediato, el artista fue trasladado a un centro médico cercano para una valoración preventiva.

De acuerdo con las primeras versiones, el accidente se habría producido por una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que Roberto Carlos perdiera el control del vehículo. Afortunadamente, tras recibir atención médica, el cantante fue dado de alta pocas horas después, sin lesiones de gravedad.

A través de un comunicado oficial, el medio agradeció la preocupación de los seguidores y tranquilizó al público: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y les aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien”.

Por su parte, la revista Quem divulgó imágenes recientes del artista saliendo del hotel donde se hospedaba, acompañado de su conductor. En otras fotografías, se le observa dentro de un vehículo, sentado en el asiento del copiloto y sonriendo, una señal clara de que su estado de salud es estable y que el susto no pasó a mayores.

Roberto Carlos, nacido en Cachoeiro de Itapemirim en 1941, cuenta con una trayectoria de más de seis décadas y más de 120 millones de discos vendidos, consolidándose como el artista brasileño más exitoso de todos los tiempos y una figura fundamental de la música romántica en América Latina.