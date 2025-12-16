Jaze presenta “QNEPT: 0001”, una experiencia en vivo que reimagina su último disco y otros lanzamientos de la semana

La escena musical latinoamericana cierra el año con estrenos que dialogan con la identidad, la emoción y los procesos personales de sus creadores. Desde la salsa con raíz pacífica hasta el rock introspectivo y los formatos en vivo de alto nivel, estos lanzamientos reflejan la diversidad de sonidos y narrativas que atraviesan el panorama actual.

Le puede interesar: Conozca algunos de los lanzamientos de la semana: perfecto para todos los gustos

Juancho y La Clave regresan a la esencia con “Vuelve a tu tierra”

El proyecto Juancho y La Clave, liderado por el cantante, pianista y compositor Juan Carlos Gaviria “Juancho”, presenta su nuevo sencillo “Vuelve a tu tierra”, una canción que se convierte en un llamado profundo a reconectar con la esencia, la vida y los sueños que nacen en la infancia.

El tema narra la historia de dos personas que se enamoran en una playa: ella emigra y él, desde la nostalgia, le pide que regrese a lo que era, a su origen y a aquello que siempre soñó. La canción reflexiona sobre el deseo de irse del país, muchas veces motivado por decepciones o fracasos, y plantea una mirada honesta sobre lo complejo que resulta volver.

Con más de seis minutos de insistencia emocional, “Vuelve a tu tierra” propone un mensaje contundente: regresar exige humildad, valentía y la capacidad de reconocer la belleza que siempre estuvo presente, incluso cuando no se supo valorar.

Musicalmente, el sencillo fusiona la salsa tradicional con sonidos del Pacífico colombiano, construyendo un paisaje vibrante y emotivo. La producción estuvo a cargo del propio Juan Carlos Gaviria González y fue grabada en Cima Producciones bajo la dirección de Carlos Gálvez (@piolosalsa), con ingeniería de grabación de Diego Alejandro Bojorge, mezcla de Germán Rodríguez y masterización de Camilo Silva.

“Quiero transmitir amor por nuestra tierra, ganas de vivir y de bailar. Que la gente sienta ese impulso de volver a lo que los hace felices”, afirma Juancho.

Blast55 cierra el año con un mensaje de aceptación en “Todo va a estar bien”

Tras el impacto digital de su sencillo “Garuda”, que logró entrar en rotación de Radiónica, la banda colombiana Blast55 presenta “Todo va a estar bien”, un tema que apuesta por la vulnerabilidad y la aceptación como puntos de partida.

La canción es un reconocimiento a la fragilidad humana, a la equivocación y a la ansiedad, pero con un mensaje positivo que invita a dejar fluir y a entender el error como parte del aprendizaje. “Muchas veces cuando uno la embarra es quien más duro se da. La invitación es a aceptar, aprender y seguir”, comenta Juan Pablo Patiño, vocalista de la banda.

Con este lanzamiento, Blast55 reafirma su visión de la música como una herramienta para expresar emociones profundas y acompañar procesos personales, cerrando el año con una propuesta honesta y cercana.

J. Rushwell presenta ‘Bitácora’, un diario musical íntimo y humano

Luego de una etapa marcada por la paternidad y su trabajo en eventos privados en la región de New England, Estados Unidos, el cantante, compositor y productor colombiano J. Rushwell lanza su nuevo disco ‘Bitácora’, su quinto álbum de estudio.

Compuesto y grabado durante el último año, el álbum reúne diez canciones que funcionan como un diario personal, abordando temas como la depresión, el miedo, la soledad y la frustración frente al sistema. Musicalmente, el disco se mueve entre influencias del rock latino y alternativo, con referencias a bandas como Poligamia, Enanitos Verdes y Pedro Aznar, sin dejar de lado guiños a sonidos más contundentes como Dio y Foo Fighters.

“Las canciones son mi manera de exorcizar muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Es un diario musical, casi una imprenta del alma”, explica el artista bogotano.

Jaze estrena “QNEPT: 0001”, una experiencia en vivo desde Lima

Como cierre de un año lleno de logros, el artista peruano Jaze presenta “QNEPT: 0001”, un video en formato largo grabado completamente en vivo junto a su banda, interpretando canciones de su álbum “Quizá no es para tanto”.

La sesión fue grabada en una biblioteca ubicada en una antigua casona de Lima, la ciudad que vio crecer al artista, y propone una nueva forma de acercarse a su música, priorizando la organicidad, el sonido real y la conexión emocional.

Con una calidad sonora destacada y una puesta en escena íntima, “QNEPT: 0001” ofrece una mirada distinta al universo creativo de Jaze, reforzando la esencia de un disco que se aleja de fórmulas preestablecidas y apuesta por la libertad creativa.

MORI y ERRE celebran la identidad venezolana con “Te Pone”

Lejos de encajar en la figura tradicional del artista latino, MORI ha construido su proyecto desde la honestidad emocional, la técnica y el respeto por sus raíces. No se escuda en el ego ni en la pose: su música nace de lo cotidiano, de lo que vive y lo que siente, y desde ahí articula un sonido propio que mezcla pop, urbano, tropical y elementos contemporáneos.

“Mi música es simplemente el lugar donde digo la verdad. Siento mucho y cambio mucho, y MORI es el espacio donde eso se convierte en canción”, explica el artista venezolano.

Su más reciente lanzamiento, “Te Pone”, es una colaboración junto al también venezolano ERRE (Raúl Ponce), con quien mantiene una amistad y relación creativa de años. La canción nació a partir de un demo compuesto por MORI en marzo y encontró en ERRE el complemento ideal para terminar de definir su identidad sonora.

Julián Daza y Dary Hortua presentan ‘Para mis Hijos’

“Para mis hijos” no es solo el nuevo lanzamiento de Julián Daza y Dary Hortua, sino un abrazo convertido en canción. Una obra que nace desde lo más profundo del corazón de dos padres que han encontrado en la familia su mayor motor, su fuerza y su razón para seguir soñando. En esta colaboración, Julián Daza vuelve a mostrar su lado más humano: el de un artista que, más allá de su propia carrera, abre caminos, comparte su experiencia y tiende la mano a nuevos talentos.

Con la sensibilidad que lo caracteriza, une su voz y su historia a la de Dary Hortua, reconociendo en él un sueño que merece ser impulsado. Cada verso de “Para mis hijos” está cargado de vida, sacrificios silenciosos y del amor inmenso que solo comprenden quienes han entregado todo por sus hijos, una historia que conecta con millones de padres y madres que luchan, enseñan y celebran cada logro de quienes son su razón de ser.