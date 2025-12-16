Billie Eilish vuelve a romper el molde con una nueva etapa musical más íntima y poderosa

Hit Me Hard and Soft: La Gira es el largometraje que llevará a la pantalla grande una mirada íntima y ambiciosa sobre la más reciente gira de Billie Eilish. El proyecto cuenta con un elemento clave que lo distingue de otras películas de concierto: la participación de James Cameron, quien asume el rol de codirector junto a la artista.

Esta semana se dio a conocer el primer adelanto oficial del filme, una producción que promete marcar un antes y un después en la manera de registrar espectáculos musicales en cine. El tráiler no solo anticipa la carga emocional que busca transmitir la película, sino que resalta el papel de Cameron, quien implementará una tecnología inédita en este tipo de proyectos, permitiendo que la experiencia sea exhibida en formato 3D. “Nunca se había grabado una película de concierto a esta escala”, afirma el director de Avatar en el avance.

Las imágenes también dejan en evidencia el despliegue técnico que acompañó la gira, tanto en términos de filmación como en el diseño del espectáculo. Durante sus presentaciones, Billie Eilish apostó por un formato 360°, en el que el público podía vivir el show desde múltiples perspectivas, con un cubo monumental de pantallas ubicado en el centro del escenario como eje visual del concierto.

Aunque no es la primera incursión de Billie Eilish en el cine, este proyecto marca una diferencia importante. En 2023, la artista presentó Live at the O2, que tuvo un recorrido limitado al estar vinculado a la serie Apple Music Live. En contraste, Hit Me Hard and Soft: La Gira apunta a una distribución global mucho más amplia, incluyendo exhibiciones en salas IMAX.

La película acompaña la promoción de Hit Me Hard and Soft, el más reciente álbum de estudio de Eilish, en el que la cantante explora nuevas texturas sonoras que van desde el trip hop y el rock hasta el indie, el funk y sutiles influencias ochenteras. Canciones como BIRDS OF A FEATHER, LUNCH y CHIHIRO ya se perfilan como piezas fundamentales dentro de su repertorio.

Hit Me Hard and Soft: La Gira llegará a los cines en marzo de 2026. Además de protagonizar el largometraje, Billie Eilish comparte la dirección con James Cameron, quien se prepara para el estreno de la tercera entrega de Avatar. La producción está a cargo de Lightstorm Earth, Darkroom Records e Interscope Films, mientras que Paramount Pictures será la encargada de la distribución.

Grabada durante una gira mundial con boletería agotada, BILLIE EILISH – HIT ME HARD AND SOFT: EL TOUR EN 3D busca ofrecer una experiencia de concierto inmersiva y sin precedentes, presentada en 3D y pensada para llevar al público al corazón del espectáculo.