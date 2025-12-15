Revelan detalles de la escabrosa muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa en Los Ángeles

En la mañana de este lunes 15 de diciembre se confirmó la muerte de Rob Reiner, director de cine, al que muchos conocieron en los años 70 por su aparición en la serie Stivic, en la que interpretó a Michael ‘Meathead’. Mientras las investigaciones avanzan, los cuerpos policiales de Estados Unidos dieron a conocer que en la escena del crimen también se encontró sin vida a la esposa de Reiner, Michele Singer.

En los 78 calendarios vividos por Reiner, se destacan varias producciones, en algunas en las que participó como actor y en otras como director, tales como: ‘Misery’, ‘Cuando Harry conoció a Sally’, This Is Spinal Tap; entre otras; legado a la que se le suma su nominada al Premio Oscar, ‘A Few Good Men’ de 1992.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢>>> Cómo fue el hallazgo de Shelsy Michel, la menor de tres años encontrada muerta en un saco: el crimen que conmueve a Colombia

La Policía de Los Ángeles, ciudad en la que residía Reiner, dio a conocer que el hombre fue encontrado en su mansión junto a su esposa, en lo que hasta ahora catalogan como un “aparente homicidio”, declaración a la que uno de sus portadores añadió: “Estamos tratando este caso como un homicidio doble y utilizaremos todos los recursos disponibles para llevar a los responsables a la justicia”.

Adicionalmente, el capitán Mike Bland, dio a conocer nuevos detalles del caso en entrevista con The New York Times, en las que aseguró que acudieron al llamado de los residentes a las 3:40 p.m del domingo 14 del domingo; declaraciones en las que también revelaron que por el momento no se tiene una lista de sospechosos establecida y que adelantan entrevistas en la zona.