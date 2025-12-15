“Me ponía a llorar”: Pipe Bueno confesó los difíciles momentos que vivió por seguir su pasión en la música

Pipe Bueno salió a aclarar la razón por la que tuvo que parar su concierto el fin de semana

Pipe Bueno es uno de los artistas de música popular más famosos del país, pues desde su juventud tuvo clara su pasión y su talento en los escenarios, logrando así internacionalizar su carrera. Luego de adquirir una amplia visibilidad en Colombia, decidió radicarse con su pareja, Luisa Fernanda W y sus hijos en México con el fin de seguir conquistando nuevos mercados musicales.

Si bien, Bueno suele compartir en su mayoría sus proyectos profesionales, esto no ha sido impedimento para que haga parte de diferentes espacios contando detalles de sus inicios en la música, pero también aquellas situaciones que lo han marcado a nivel personal.

Hace varios días estuvo haciendo parte de ‘El primer paso pódcast’, revelando que sobre sus 16 años alcanzó el éxito, situación que lo tomó por sorpresa, pero que también le permitió adquirir una importante responsabilidad, sin embargo, a lo largo de este camino tuvo que vivir experiencias no tan alegres de la mano de algunos profesores de música:

“Yo llegaba del colegio feliz y me recordaban o me decían que tenía clase y yo me ponía a llorar. Era tan angustiante ir a esa clase que me dañaba el día por completo, te estoy hablando de mi pasión. Entonces yo fui y la señora me gritaba. Yo tengo un sulcus vocal (...) lo que hace que cuando las cuerdas vocales se unen, generan el sonido, por ahí se escapa un poquito de aire y por eso termino teniendo una voz un poco aireada (...) Cantaba muy así y a ella le daba rabia eso, me gritaba y yo decía aquí no tengo que venir a sufrir. Una vez le dije ay, profe, voy a ir un momentito al baño y me fui, jamás volví y le dije a mi mamá, yo no quero volver a esa clase y tengo muchos pensamientos sobre los profesores“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Pipe Bueno.

¿Por qué terminaron Pipe Bueno y Jessica Cediel?

El romance entre Jessica Cediel y Pipe Bueno fue largo, pues duró más de cinco años. Aun así, llegó a su fin de manera repentina en 2014, lo que llamó la atención de muchos.

En entrevista con Andrés Wilches, en el programa AutoStarTV, la presentadora reveló la verdadera razón por la que decidieron terminar: “La distancia nos mató y las agendas laborales tampoco ayudaron porque él vivía muy ocupado y yo también vivía muy ocupada afuera. Él salía de rumba todos los fines de semana y yo ahí, guardada como una pendeja. Y a mí todos me caían: actores, productores y directores, y yo les decía que tenía novio”, fueron las palabras de Cediel.

Asimismo, contó que la ‘tusa’ no fue fácil de superar y que le costó varios días de lágrimas e insomnio, pese a lo que en su momento la prensa divulgaba de manera errónea sobre que ya estaba saliendo con alguien más.