Hincha del Junior le quitó micrófono a periodista de Win Sports y gritó “viva Petro”: el presidente compartió el video

Un curioso momento se dio en el marco del juego de ida de la final del Fútbol Profesional Colombiano entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima que se jugó en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Mientras un periodista del canal de televisión Win Sports estaba en una transmisión en directo desde Barranquilla, un hincha del cuadro ‘tiburón’ le arrebató el micrófono y gritó a todo pulmón: “Viva Petro, hijuep**#”.

Este video no fue, sin embargo, el único en el que se evidenció la simpatía de algunos hinchas por el primer mandatario. En redes sociales también circuló otro clip en el que se escucha como un hombre asegura que está a favor del jefe de Estado.

Directamente desde el estadio, el hincha advirtió que no le regalaron boletas para gritar improperios contra el presidente. “Aquí en sur no gritamos ‘fuera, Petro’. Aquí gritamos ‘te apoyamos, Petro’, porque aquí no nos regalan boletas ni una ver#4. Aquí, fuerza Petro, carever#$”, sostuvo el hincha.

Lo más curioso es que el propio presidente compartió los videos a través de su cuenta oficial en la red social X. “Así es. Regalan boletas pidiendo que griten ‘fuera Petro’”, sostuvo el primer mandatario en una de las publicaciones. “Lo que la prensa no saca”, aseguró el primer mandatario en otro trino.

Benedetti se jactó por el ‘apoyo’ a Petro en Barranquilla

Tras la publicación de uno de los videos en la cuenta oficial del presidente Petro, su ministro del Interior, Armando Benedetti, se jactó del ‘apoyo’ que goza el primer mandatario en Barranquilla.

“Así lo quieran ocultar, Barranquilla es petrista. Ya lo demostraré”, comentó el ministro del Interior también en su cuenta oficial en la red social X.