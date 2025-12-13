Ni Pastor López ni Rodolfo Aicardi: este es el artista que domina la Navidad en Colombia

En Colombia, diciembre no solo se siente: también se escucha. Basta con que empiece el mes para que cambie el ambiente, regresen los buñuelos, se enciendan las luces y la nostalgia se mezcle con la fiesta. Y como era de esperarse, la música es la primera en marcar el ritmo de la temporada. Entre el 1 y el 11 de diciembre, las búsquedas de música decembrina en Spotify aumentaron un 100 %, confirmando que la Navidad ya se tomó las playlists del país.

¿Qué escuchan en Colombia para la Navidad?

Las cifras lo dejan claro: la palabra “Navidad” creció un 126 % en búsquedas dentro de la plataforma, mientras que “Diciembre” tuvo un aumento del 137 %. Una señal inequívoca de que los colombianos vuelven, año tras año, a las canciones que acompañan los brindis, los reencuentros familiares y los bailes improvisados en salas donde siempre falta espacio, pero nunca música.

Hay sonidos que no pasan de moda y artistas que siguen siendo el punto de encuentro entre quienes se saben cada paso y quienes apenas empiezan a aprenderlos. En estos días, varios íconos de la música decembrina vuelven a liderar las búsquedas en Colombia:

Pastor López registró un aumento del 109 %.

Los 50 de Joselito crecieron un 85 %.

Rodolfo Aicardi tuvo un incremento del 83 %.

Joe Arroyo aumentó un 43 % en búsquedas.

Nombres que, sin importar el paso del tiempo, siguen siendo infaltables en cualquier celebración de fin de año.

¿Cuál es el artísta más escuchado en Navidad?

Si hay un sonido que confirma que llegó diciembre, es el de Lisandro Meza. Desde el primer día del mes, sus oyentes se duplicaron en Spotify y, durante la Noche de Velitas, sus canciones sonaban a un ritmo de 559 reproducciones por minuto en todo el país. El 8 de diciembre, sus streams aumentaron un 177 %, marcando oficialmente el inicio de la rumba navideña.

Temas como El Hijo de Tuta, con más de 21 millones de reproducciones; Cumbia del Amor, que supera los 18 millones junto a Los Hijos de la Niña Luz; y Entre Rejas, con más de 17 millones.