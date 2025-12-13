Murió Abraham, padre de Selena Quintanilla y fundador de la agrupación ‘Selena y Los Dinos’.

Abraham Quintanilla, padre de la recordada cantante Selena Quintanilla, falleció la mañana de este viernes 13 de diciembre. La noticia fue confirmada por su hijo, Abraham “A.B.” Quintanilla III, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy”, escribió A.B. junto a una fotografía, sin entregar mayores detalles sobre las causas del deceso.

Abraham Isaac Quintanilla Jr. nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. Fue hijo de trabajadores agrícolas y desde joven mostró interés por la música. En 1956 integró el grupo vocal local Los Dinos, donde participó como tercera voz, antes de retirarse temporalmente de la escena musical durante la década de los 60.

¿Quién era Abraham Quintanilla?

En 1963 se casó con Marcella Ofelia Samora, con quien tuvo tres hijos: Abraham “A.B.” Quintanilla III, Suzette y Selena. Años más tarde, al reconocer el talento musical de su hija menor desde temprana edad, decidió retomar su carrera artística y formó Selena y Los Dinos, agrupación que impulsó la carrera de la cantante.

Abraham Quintanilla se desempeñó como productor y mánager del grupo hasta el fallecimiento de Selena en 1995. Desde entonces, dedicó gran parte de su vida a preservar y promover el legado artístico de la intérprete, consolidando su influencia en la música latina.

Además, fundó Q-Productions, una firma dedicada a la producción musical y al desarrollo de nuevos talentos, convirtiéndose en una figura clave dentro de la industria musical tejana y latina.

La partida de Abraham Quintanilla deja un profundo vacío en la historia de la música, especialmente entre quienes reconocen su papel fundamental en la carrera y el legado de Selena.

¿Qué le pasó a Selena Quintanilla?

El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla fue asesinada a los 23 años en un hotel de Corpus Christi, Texas, tras recibir un disparo por parte de Yolanda Saldívar, quien entonces era la presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques. La artista fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde minutos después se confirmó su fallecimiento. El crimen conmocionó al mundo de la música y truncó la carrera de una de las voces latinas más influyentes de su generación, cuyo legado sigue vigente a casi tres décadas de su partida.