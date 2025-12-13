Expoartesanías 2025 en Corferias: esto es todo lo que tiene que saber para ir

Expoartesanías es una de las ferias artesanales más importantes de Latinoamérica

Corferias será el escenario de la edición número 35 de Expoartesanías, que es considerado como uno de los encuentros artesanales más importantes de Latinoamérica. Durante estas jornadas, artesanos tradicionales, contemporáneos, étnicos e internacionales han presentado una muestra que reúne técnicas, territorios y expresiones culturales diversas.

(Lea además: Netflix anuncia la fecha de estreno de la segunda parte de Cien Años de Soledad: ¿cuándo es?).

En esta edición participan más de 1.000 expositores con propuestas de artesanía contemporánea, tradicional, joyería, diseño, economías propias, tendencias, artesanías del mundo y cocina territorial. La feria se consolida como un espacio para reconocer el valor de lo hecho a mano y la riqueza cultural que se refleja en cada creación.

“Expoartesanías es un encuentro con la fuerza viva de nuestras culturas. Cada edición invita a descubrir el detalle, la técnica y la memoria que dan vida a cada pieza”, señaló Laura Silva, jefe de proyecto de Expoartesanías, citada en un comunicado de prensa de la organización.

Así es la agenda de Expoartesanías

A lo largo de la feria se realizarán demostraciones de oficio en las que los visitantes podrán observar técnicas como tejido, talla, cerámica y trabajo en fibras naturales, realizadas por maestras y maestros de distintas regiones.

La participación internacional hará parte de la programación con propuestas artesanales que amplían la mirada hacia otros territorios del mundo. Además, la agenda cultural y académica incluirá conversatorios, presentaciones y espacios de divulgación enfocados en temas como memoria, sostenibilidad e identidad.

Las ruedas de negocios nacionales e internacionales facilitarán el encuentro entre compradores especializados, diseñadores, galeristas y marcas del sector, con el objetivo de fortalecer las oportunidades comerciales para los expositores.

Recorrido, horarios y boletería

La feria estará distribuida en varios pabellones.

El Pabellón 1 albergará artesanías contemporáneas en el nivel 1 y bocados típicos en el nivel 2. En el Pabellón 3 se encontrarán artesanías tradicionales en el nivel 1 y artesanías étnicas en el nivel 2. El Pabellón 5 estará dedicado a Diseño Colombia; el Pabellón 6 contará con el pabellón de tendencias en el nivel 1 y artesanías del mundo en el nivel 2; y el Pabellón 8 reunirá joyería y bisutería en el nivel 1 y economías propias en el nivel 2.

La oferta gastronómica estará ubicada en la plazoleta de comidas. Expoartesanías 2025 está abierto hasta el 18 de diciembre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Las taquillas funcionarán en horarios establecidos y los parqueaderos oficiales de Corferias estarán disponibles durante todos los días de feria. Vale decir, sin embargo, que los menores de 12 años no pagan entrada.

Entre las recomendaciones para la visita se sugiere usar ropa cómoda, planear el recorrido con anticipación, llegar temprano y conversar con los artesanos para conocer el origen de sus piezas.