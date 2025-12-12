Reconocida presentadora fue mordida por un perro, lo grabó en video: ”Me destrozó la pantorrilla"

La destacada actriz y presentadora preocupó a sus seguidores tras revelar, a través de sus redes sociales, que fue víctima de una mordedura de perro mientras se encontraba en un taller mecánico en Los Ángeles, California. La artista había viajado a Estados Unidos para resolver asuntos personales y terminó siendo trasladada de urgencia a un centro de salud.

Según informó People en Español, la mujer descendía de su vehículo cuando un bulldog francés la atacó repentinamente en la pierna. El impacto de la mordedura fue tan fuerte que tuvo que ser llevada a un hospital traumatológico, donde recibió atención inmediata.

“Aquí estoy, ya me llevaron al hospital, no sé qué va a pasar. Ahí está el perro que me mordió, ya llegó la Policía, por favor ayúdenme. Tengo un pedazo así que me mordió el perro”, relató desde una ambulancia en un video que compartió con sus seguidores. La actriz insistió en la importancia de usar bozal en las mascotas y explicó que estaba a la espera de una valoración de rayos X para descartar complicaciones mayores.

“Fue tan rápido el perro, un bulldog francés, al momento de bajarme del carro sentí como cuando alguien de broma hace ‘grrr’ con las manos. No sientes el dolor, está caliente… y mi pierna está destrozada”, narró visiblemente afectada.

En su declaración, también confirmó que recibió la vacuna contra el tétano, aunque no fue necesario aplicarle un tratamiento antirrábico. Poco después del incidente, concedió una entrevista al medio Hoy (México), donde detalló que interpondrá acciones legales contra los dueños del animal, quienes no tenían al perro vacunado.

“Como ustedes ya lo vieron, me destrozó la pantorrilla (…) Todavía no puedo apoyar bien el pie, por eso me apoyo con la muleta”, sostuvo. Además, confesó que durante el ataque temió que el perro dirigiera la agresión hacia su rostro o el cuello, o incluso que pudiera perder una extremidad.

La actriz continúa en recuperación y agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo, mientras espera la evolución de la lesión y el avance del proceso legal.