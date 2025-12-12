Monsieur Periné y Piso 21 se unieron en la versión acústica de “Grande”

Tras el éxito de“Grande”, Monsieur Periné y los pioneros del pop urbano Piso 21 presentan una versión acústica que desnuda la canción hasta su esencia: voz, armonía y sentimiento. Esta entrega resalta la narrativa de amor propio, resiliencia y sanación que convirtió al tema en un favorito de sus fans, ahora con un arreglo íntimo donde la interpretación de Catalina García y la musicalidad de Santiago Prieto dialogan de cerca con las voces de Piso 21.

Monsieur Periné es hoy uno de los grupos colombianos más conocidos no solo a nivel nacional, sino de forma internacional, por su gran habilidad para fusionar diferentes géneros, como el jazz, pop, swing y ahora la guaracha.Los 2 veces ganadores de Latin Grammy, se preparan para su nueva etapa músical, de la mano de su nuevo sencillo“Aguaráchate”, canción que hace parte de su próximo álbum que llega en 2026.

A esto se le suma la colaboración con Piso 21, que llega acompañada de un viaje de introspección con una estética cálida y minimalista que pone en primer plano las voces, las guitarras y la dinámica del ensamble. Sin artificios, la versión acentúa la fortaleza del mensaje central: salir de lugares que nos empequeñecen para habitar nuestra verdadera grandeza.

“Grande (5020 RCRDS Sessions)” forma parte de la etapa más pop y global de Monsieur Periné iniciada con “Aguaráchate”, donde la banda explora nuevas texturas sin perder su identidad. La colaboración reafirma el encuentro entre dos universos que comparten sensibilidad melódica, sofisticación rítmica y ambición artística.

Tras un 2025 arrasador, con su presentación en el Carnegie Hall (Nueva York), una exitosa gira por España, la histórica sesión en vivo en el Museo de Historia Natural de Londres, su nominación al Latin GRAMMY 2025 en la categoría Mejor Canción de Raíces por “Jardín del Paraíso”. “Grande (5020 RCRDS Sessions)” llega para cerrar el año con broche de oro.