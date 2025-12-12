Luis Alfonso y Nicko Cadavid presentan “De Eso Tan Bueno No Dan Tanto”

El cantante ha sido víctima de la delincuencia en otras oportunidades. / Foto: Instagram

El Regional Colombiano recibe una de sus colaboraciones más significativas del año con el lanzamiento de “De Eso Tan Bueno No Dan Tanto”, una unión entre Luis Alfonso, uno de los artistas más influyentes del género, y Nicko Cadavid, cantante y compositor que retoma oficialmente su carrera musical tras años de pausa.

Este nuevo sencillo llega como un momento clave para Nicko Cadavid, quien ha cantado desde siempre, y que ahora su regreso a los escenarios es definitivo y prometedor. Hoy, luego de reencontrarse con su voz, su esencia y su identidad artística, vuelve con la determinación de consolidar la carrera musical, ahora con mayor madurez, claridad y conexión con el público.

“De Eso Tan Bueno No Dan Tanto” es más que un lanzamiento: es el cumplimiento de una promesa. Durante la pandemia, cuando la carrera de Luis Alfonso apenas comenzaba a tomar fuerza, Nicko Cadavid —quien ya contaba con una gran presencia en redes— le brindó un apoyo publicitario que se convirtió en un impulso clave. Años después, Luis Alfonso decidió agradecer ese gesto con lo que mejor sabe hacer: música.

Tras más de un año de preparación, ambos artistas presentan una propuesta moderna, auténtica y emocional, que combina el sonido inconfundible de Luis Alfonso con el color vocal, el estilo y la energía que caracterizan a Nicko Cadavid, reafirmando así su regreso como intérprete y compositor.

La canción será parte fundamental de la película colombiana “In-fluencer”, dirigida por Juan David Restrepo y protagonizada por Andrea Valdiri, Sara Uribe, Gregorio Pernía y La Abuela. El estreno está programado para el 14 de diciembre de 2025 en un evento especial en la discoteca Bora Bora en Medellín.

Como antesala a este lanzamiento, Nicko Cadavid se presentará el 12 de diciembre en las fiestas principales del municipio de Dosquebradas, compartiendo escenario con Luis Alberto Posada y Segundo Rosero, donde interpretará en vivo esta colaboración ante miles de asistentes.

“De Eso Tan Bueno No Dan Tanto” llega después del exitoso lanzamiento de “Cuando Quiera”, el sencillo con el que Nicko Cadavid marcó su regreso oficial a la música. Esta canción —concebida como un himno de actitud, energía y buena vibra— permitió que el artista se reencontrara con sus raíces y su identidad popular, reafirmando que su verdadera esencia siempre ha estado en la música.

Con más de diez años de trayectoria artística, Nicko ha pasado por distintos géneros, pero siempre ha encontrado en la música popular su lugar natural. Aunque las redes sociales se convirtieron en un puente para acercarse al público, hoy él mismo lo deja claro: su historia comenzó en la música y su futuro también está allí.

“De Eso Tan Bueno No Dan Tanto” no sólo simboliza un hito en el Regional Colombiano, sino también la evolución de dos artistas que unen sus talentos desde la amistad y el respeto. Para Nicko Cadavid, representa un paso firme en esta nueva etapa de su vida, una que recupera sus sueños musicales y los potencia con la madurez y la visibilidad que ha construido con los años.