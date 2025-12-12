BOGOSHORTS 2023 celebró lo mejor del cortometraje con 27 Santa Lucías en una noche inolvidable

El 9 de diciembre, el Teatro Colón de Bogotá se vistió de gala para la Noche de Clausura y Premiación del #23BOGOSHORTS, un evento conducido por Santiago Rivas que cerró una edición marcada por la diversidad y la fuerza creativa del cortometraje. Desde el 2 de diciembre, el festival presentó más de 300 cortometrajes en 15 escenarios físicos y digitales, reuniendo a cientos de realizadores, profesionales de la industria y público capitalino.

En total, se entregaron 27 Santa Lucías, estatuilla oficial del festival, que reconocieron lo mejor de las competencias Nacional, Internacional, Fanático Freak Fantástico (F3), Corto Periodístico y Conexión. Además de los galardones técnicos y artísticos, se otorgó el Premio del Público, que por votación fue para Los pliegues de la falda, de Blanca Muñoz Ávila. Durante la ceremonia también se anunció el Mejor Largometraje Colombiano del Año, que recayó en Un poeta, del director Simón Mesa Soto.

Premios y nombres destacados de la noche

La ceremonia estuvo marcada por el reconocimiento a talentos que han construido un camino sólido dentro del cortometraje colombiano y mundial. Entre ellos:

María Cristina Pérez , quien ganó por tercera vez la Santa Lucía a Mejor Corto Animado, esta vez por Una vez en un cuerpo .

, quien ganó por tercera vez la Santa Lucía a Mejor Corto Animado, esta vez por . Mauricio Maldonado , premiado como Mejor Director por Un aparato para detectar fantasmas .

, premiado como Mejor Director por . Marleyda Soto, reconocida como Mejor Actriz por su interpretación en La Mona, dirigida por Laura Gutiérrez.

En el panorama internacional, Francia se posicionó como el país con más producciones premiadas, con reconocimientos para La fille qui explose (Mejor Corto VR), La vie avec un idiot (Mejor Corto Internacional de Animación) y Agapito (Mejor Corto Internacional de Ficción), este último en coproducción con Filipinas. Brasil también brilló con dos triunfos: Arame farpado (Mejor Corto Conexión) y Os Arcos dourados de Olinda (Mejor Corto Internacional Documental).

Un festival que impulsa nuevas generaciones

En su inauguración, BOGOSHORTS anunció a la primera ganadora de esta edición: Carla Melo, quien recibió la Santa Lucía Proimágenes al Futuro, un reconocimiento a jóvenes realizadores y productores con un vínculo profundo con el formato del cortometraje y con un potencial destacado para el cine colombiano.

Los ganadores del #23BOGOSHORTS

A continuación, la lista completa de galardonados en las competencias Nacional, Internacional, F3, VR y Conexión, así como los premios del público y de largometraje:

Competencia Nacional

Mejor Corto de Ficción: Agachar el rostro – Camilo Medina Noy (Colombia)

– Camilo Medina Noy (Colombia) Mejor Corto Documental: Mi viche todo el día – Juan Camilo Moreno (Colombia)

– Juan Camilo Moreno (Colombia) Mejor Corto de Animación: Una vez en un cuerpo – María Cristina Pérez (Colombia)

– María Cristina Pérez (Colombia) Mejor Corto Experimental: Preguntas frecuentes – Sofía Salinas Barrera (Colombia)

– Sofía Salinas Barrera (Colombia) Mejor Corto Periodístico: Debtors – Andrzej Danis (Polonia)

– Andrzej Danis (Polonia) Mejor Videoclip: Sígueme – Juan Felipe Zuleta (Perú)

– Juan Felipe Zuleta (Perú) Mejor Dirección: Mauricio Maldonado – Un aparato para detectar fantasmas (Colombia)

Mauricio Maldonado – (Colombia) Mejor Guion: Oiyi Kan – Muchas, muchas gracias (Colombia)

Oiyi Kan – (Colombia) Mejor Fotografía: Juan Manuel Corredor – Luz de luna (Colombia)

Juan Manuel Corredor – (Colombia) Mejor Dirección de Arte: Enrique Rodríguez – The place where everything begins and ends (Colombia)

Enrique Rodríguez – (Colombia) Mejor Montaje: Laura María Rodríguez – Pudor ante el asalto de los ojos furtivos (Colombia)

Laura María Rodríguez – (Colombia) Mejor Diseño Sonoro: Duban Pinzón – La habitación del macho cabrío (Colombia)

Duban Pinzón – (Colombia) Mejor Música: Mauricio Prieto – Tuktu, Padre Maíz (Colombia)

Mauricio Prieto – (Colombia) Mejor Afiche: George Gallardo Kattah – Spare me (The plot in you) (Colombia)

George Gallardo Kattah – (Colombia) Mejor Actor Protagónico: Henry Garzón – Malas posturas (Colombia)

Henry Garzón – (Colombia) Mejor Actriz Protagónica: Marleyda Soto – La Mona (Colombia)

Competencia Internacional

Mejor Corto de Ficción: Agapito – Arvin Belarmino y Kyla Romero (Filipinas, Francia)

– Arvin Belarmino y Kyla Romero (Filipinas, Francia) Mejor Corto Documental: Os Arcos dourados de Olinda – Douglas Henrique (Brasil)

– Douglas Henrique (Brasil) Mejor Corto de Animación: La vie avec un idiot – Theodore Ushev (Francia)

– Theodore Ushev (Francia) Mejor Corto Experimental: A brighter summer day for the Lady Avengers – Birdy Wei-Ting Hung (Estados Unidos, Taiwán)

– Birdy Wei-Ting Hung (Estados Unidos, Taiwán) Mejor Videoclip: Man made of meat (Viagra Boys) – Daniel Björkman (Suecia)

Competencia F3 – Fanático Freak Fantástico

Ganador: Los murciélagos han abandonado el campanario – Alfonso Bernal y Manuel Bernal (España)

Competencia VR – Realidad Virtual

Ganador: La fille qui explose – Caroline Poggi y Jonathan Vinel (Francia, Grecia)

Competencia Conexión

Ganador: Arame farpado – Gustavo de Carvalho (Brasil)

Premio del Público

Ganador: Los pliegues de la falda – Blanca Muñoz Ávila (Colombia)

Mejor Largometraje Colombiano del Año