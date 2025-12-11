Lena Burke rinde un homenaje histórico a Celia Cruz con “A Celia”, un tributo que une a leyendas de la salsa

La fuerza, la energía y el legado de Celia Cruz siguen expandiéndose como si su voz jamás hubiera dejado de sonar, y justamente esa inmortalidad es la que la cantautora y pianista cubana Lena Burke quiso honrar con “A Celia”, una canción profundamente emotiva que reúne a algunos de los nombres más importantes de la salsa y que nació de un recuerdo íntimo que la artista guarda desde su infancia. El homenaje, que toma forma en un proyecto ambicioso que mezcla historia personal, admiración generacional y el deseo de devolverle algo a una figura que marcó a toda la comunidad latina, se convirtió en una de las piezas centrales del nuevo álbum de Burke programado para marzo del próximo año.

La inspiración llegó de manera inesperada cuando Lena vio un video del último homenaje que Celia Cruz recibió en vida, un momento en el que se vio rodeada de colegas que la amaban y la reconocían como un pilar irremplazable de la música latina. Esa imagen la persiguió todo el día y, al llegar a casa, una frase empezó a sonar en su cabeza como si hubiese estado esperando salir: “llegaste para quedarte, nadie te puede olvidar”. Apenas salió de la ducha, se sentó al piano y la canción empezó a tomar vida con una naturalidad que ella describe como un regalo. Ese impulso creativo se unió con un recuerdo aún más profundo: la amistad que su propia abuela tuvo con Celia Cruz en Cuba, donde ambas pertenecieron al legendario grupo Las Mulatas del Fuego en los años cuarenta.

“Celia para mí no es solo un ícono, es parte de mi historia familiar. Mi abuela la amaba, la escuchaba incluso cuando su música estaba prohibida y yo crecí con ese respeto, con esa sensación de que en mi casa su voz era un símbolo de libertad”, dijo Burke, quien también recordó cómo su abuela repetía que Celia era una de esas mujeres destinadas a trascender más allá de su tiempo. Ese vínculo fue determinante para entender por qué esta canción no podía ser solo un tributo musical, sino un puente entre generaciones que vivieron a Celia desde lugares distintos, pero con la misma devoción.

El proyecto tardó casi un año en completarse, no solo por el proceso creativo, sino porque la artista tenía claro que quería reunir a personas que compartieran una conexión genuina con la “Guarachera de Cuba”. Fue así como figuras como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, La India, José Alberto “El Canario”, el arreglista Cuco Peña y el pianista Gonzalo Rubalcaba aceptaron sumarse sin dudarlo. Cada uno grabó desde ciudades distintas como Miami, Nueva York y Puerto Rico, aportando no solo su voz y su talento, sino los recuerdos personales que guardan de la mujer que transformó la historia de la música latina.

Lena recordó especialmente el día en que La India grabó su parte, un momento que parecía imposible por su agenda, pero que terminó convirtiéndose en una experiencia cargada de simbolismo cuando la cantante llegó al estudio entrada la noche y dijo que su madrina Celia hubiera querido que grabara ese día. “Fue como si la energía de Celia estuviera ahí con nosotros, fue muy fuerte emocionalmente”, contó Burke.

La artista también confesó que siempre sintió respeto y temor por la salsa debido a los estándares tan altos que dominan el género, pero que este proyecto le devolvió la ilusión de reconectarse con sus raíces y de explorar nuevamente percusiones, metales, fusiones y sonidos que había dejado a un lado por muchos años. Su nuevo álbum mezclará estas exploraciones con baladas, pop latino y ritmos cubanos que dialogan con la enorme diversidad que Celia Cruz dejó como legado, una mujer que en vida recorrió géneros como la guaracha, el son, el mambo, el R&B y la cumbia, demostrando que el arte no tiene fronteras cuando se interpreta con verdad.

Antes de despedirse, Lena dejó un mensaje para los lectores y para todos los que crecieron con el eco de Celia Cruz en sus hogares: “A Celia nace desde lo más profundo del corazón. Es mi manera de agradecerle a la más grande de todos los tiempos. Los invito a escucharla, a recordarla y a celebrar a nuestra reina eterna, Celia Cruz”.