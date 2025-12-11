Indignación por policía que le impuso comparendo a un hombre por llevar un cortauñas en TransMilenio

En las redes sociales se viralizó recientemente el video de un hombre que enfrentó a un policía por presuntamente ponerle un comparendo por llevar un cortauñas mientras se movilizaba por el sistema TransMilenio, la escena generó un gran debate. Acá le contamos la multa que puede recibir por llevar armas cortopunzantes.

El usuario de Tiktok ‘@slimelmagos.s.clan’, fue el encargado de postear un video en el que se ve a un uniformado imponerle a un ciudadano una multa por llevar un corta uñas en su maleta, todo esto mientras adelantaba un procedimiento de rutina. En las imágenes también se ve que el policial le expresa al sujeto que no lo grebe ni lo suba a las redes sociales.

“Prohibido cortarse las uñas en público”, “Ya no saben de dónde sacar plata”, “Ya me da miedo hasta cargar una prestobarba”, “Uno nunca sabe que se le encarne una uña en el bus”, “Cualquier excusa para cumplir con la cuota”, “Eso si es la tapa”, “Estos héroes si son la tapa”, “Esa policía que tenemos si da mucho qué pensar”, y “Que le den medalla de honor a ese policía”, fueron algunos de los comentarios en la red social china.

¿Cuánto vale el comparendo por llevar armas cortopunzantes en TransMilenio?

Llevar este tipo de objetos en el transporte público es una de las infracciones más significativas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, asociado con una Multa Tipo 2, equivalente a 8 SMDLV. Aunque cabe acotar que hay varias excepciones para apelar la imposición de este comparendo, como comprobar si este elemento hace parte de sus labores de trabajo.