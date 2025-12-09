Esposa de Falcao aclaró si tienen planeado tener otro hijo tras 18 años de matrimonio

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón forman una de las parejas más sólidas y admiradas del mundo del fútbol. Su relación, marcada por el amor, la complicidad y la fe, ha trascendido las fronteras, inspirando a muchos y se ha convertido en una de esas familias que no solo los colombianos admiran, sino en todo lugar por el que han pasado.

Desde que se conocieron, han construido una numerosa familia y han demostrado lo sólido que es su hogar, a pesar de las exigencias de la carrera de Falcao, que conllevan de tiempo y drásticos traslados donde suelen empezar una vida nueva. Lorelei, es muy admirada por su carisma y profesionalismo, porque ha sido un apoyo incondicional para su esposo, acompañándolo en cada etapa de su vida.

Hace unos días, estuvo acompañando al futbolista en lo que fue el sorteo del mundial 2026, en Washington D.C, lugar en el que aprovecharon para pasear juntos por la ciudad. Así, Lorelei compartió un video, donde llamó la atención su descripción: “A punto de cumplir 18 años de matrimonio, de escapada de mini luna de miel. PD: no, no se viene el sexto… con cinco estamos completos”, indicó.

Al parecer, uno de los comentarios y dudas más recurrentes de los seguidores de la familia es sobre si tienen planeado traer otro bebé al mundo, lo que quedaría claro por la respuesta de la Lorelei.

Hermana de Falcao fue víctima de violento intento de robo junto a su madre

En la tarde del jueves 4 de diciembre, Michelle García Zárate, hermana menor del delantero, contó que ella y su madre, Carmenza Zárate, fueron víctimas de un intento de atraco a mano armada mientras se movilizaban por la autopista que conecta a Chía con la capital.

Los hechos, según relató Michelle, ocurrieron el lunes 1 de diciembre cuando ambas regresaban a Bogotá alrededor de las 5:50 p. m. Debido al tráfico habitual de la zona, el vehículo tuvo que detenerse, momento que fue aprovechado por un hombre que aparentaba ser un peatón para acercarse con la intención de robarlas.

“Aprovecho para darles la recomendación, que tengan muchísimo cuidado y contarles algo que nos pasó a mi mamá y a mí hace unos días”, dijo la joven en redes sociales. “Íbamos en una avenida principal donde había tráfico y tuvimos que detenernos”.

De acuerdo con su relato, el individuo sacó un arma de fuego de entre sus prendas y las apuntó directamente. Michelle, quien aseguró estar siempre atenta a su entorno, notó que el sujeto tenía un comportamiento extraño incluso antes de que exhibiera la pistola. En medio del miedo y la sorpresa, reaccionó acelerando para alejarse del hombre, temiendo que pudiera disparar contra el vehículo