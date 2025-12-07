Piter Albeiro desempolvó video del ingeniero Rodolfo Hernández antes de fallecer

Hace 48 años el municipio de Sogamoso - Boyacá, vio nacer a uno de los comediantes más reconocidos de Colombia, Alejandro Leiva Salazar, más conocido comoPiter Albeiro, hombre que recientemente sorprendió a sus fanáticos al revelar un video inédito sobre el fallecido Rodolfo Hernández, quien para muchos es uno de los mejores empresarios que ha parido la ciudad de Bucaramanga.

Aunque no es hijo de la ciudad bonita, ‘Piter’ es un bumangués más, codeándose con grandes figuras de esta tierra como el fallecido excandidato presidencial, mismo que recientemente le apareció en su galería de recuerdos de su celular, un video en el que ‘el ingeniero’ le agradecía por un servicio que el humorista le prestó en su estadía en los Estados Unidos.

En las imágenes se ve a Hernández expresarle unas sentidas palabras de admiración al boyacense por el tratamiento que le dio junto a su empresa de alquiler de autos en Miami; negocio que es uno de los varios que tiene Piter en el país del norte, en el que está radicado desde hace una muy buena temporada.

“Hace 15 días estuve en Miami, Estados Unidos, y contraté los servicios de su empresa. Que berraquera de empresa, muy buena y eficiente; me llevé una sorpresa impresionante porque fueron a recogerme al aeropuerto y me llevaron a entregarlo, y lo mismo cuando lo devolví. Lo felicito, es de admirar, por su esfuerzo, su dedicación y honradez, muy buenos precios”, fueron las palabras del hombre al que muchos aún distinguen como ‘el viejito’, mismo que por poco se convierte en presidente de Colombia.